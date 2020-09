À Châtellerault, des œuvres d'art exposées dans... un salon de coiffure !

L'opération s'appelle "J'expose un artisan d'art". Elle a été lancée cet été par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Vienne. Avec un objectif: donner de la visibilité à ces artistes en difficulté après l'annulation des salons, marchés et autres expositions pour cause de coronavirus. Le principe est simple : former des binômes composés donc d'un artisan d'art et d'une entreprise, d'un commerce qui expose ses créations. Il peut y avoir aussi un système de vente, c'est le tandem qui décide.

C'est à Châtellerault que se trouve le tout premier duo formé dans le cadre de l'opération. D'un côté, Christelle Bigaud, propriétaire du salon Divina Coiffure, de l'autre Isabelle Constant, maître-verrier. Ensemble, ça donne la possibilité de se faire coiffer tout en contemplant des œuvres d'art.

Un maître-mot : la solidarité

La coiffeuse Christelle Bigaud y trouve son compte : _"ça nous apporte de la décoration d'abord_, rit-elle, et un nouveau regard sur ce qui se fait dans l'artisanat d'art dont on fait partie puisque la coiffure est un métier d'art". Mais ce qui l'a motivé c'est surtout la solidarité. " Pendant le confinement, il y en a eu beaucoup mais ça s'est vite dissipé après je trouve. Moi j'ai eu la chance de reprendre mon activité avec déjà du travail mais les artisans d'art qui fonctionnent avec les salons et expositions ont beaucoup plus de mal donc je trouve ça super important."

Et Isabelle Constant est reconnaissante : " ça fait du bien dans ces temps où ce n'est pas simple d'avoir un métier d'art et de continuer à en vivre. On a toujours ce problème économique de se faire voir pour continuer à faire tourner nos activités".

Un mélange pas si incongru

À bien y réfléchir, il y a une certaine logique à exposer ses créations dans un salon de coiffure pour Isabelle Constant. "Christelle quand un client arrive, elle doit le cerner en quelques minutes avec ses connaissances pour embellir son visage. Moi j'ai un peu les mêmes critères quand je rentre dans une maison, dans un bâtiment en quelques minutes je dois trouver la petite chose qui va faire que le vitrail que je vais créer va embellir l'endroit." Deux métiers d'art ensemble finalement : "comme quoi on peut repositionner des pièces dans un autre cadre tout en respectant le lieu où on arrive et là je pense qu'on a bien réussi".

La Vienne abrite un deuxième binôme d'artisans à Jaunay-Marigny, une autre coiffeuse et un encadreur.