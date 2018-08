Chauvigny, France

Suite au redressement judiciaire d'Indiscrète et moins de trois semaines après le suicide de Didier Degrand, un collectif s'est constitué avec pour objectif d'apporter un soutien opérationnel et pérenne aux deux co-dirigeantes, aux salariés et aux vendeuses de l'entreprise de lingerie de la Vienne. Ont rejoint ce collectif, des chefs d'entreprises, des élus, des habitants de Chauvigny et des alentours.

Des actions sont lancées pour sauver les emplois et notamment une campagne de dons

Plusieurs actions ont été lancées et le seront aussi dans les semaines à venir. Un groupe Facebook ,"Mobilisons-nous ! Pour que vive Indiscrète " regroupe déjà plus de 2 200 personnes. " Une campagne de dons a déjà permis de recueillir plus de 1300 euros en quelques heures " , nous précise Sendrine Colly, présidente du groupement des entreprises chauvinoises et membre de ce collectif.

Une grande soirée de solidarité est programmée à Poitiers le 14 septembre prochain.

Le collectif incite surtout les personnes qui veulent aider l'entreprise du Poitou à acheter de la lingerie directement auprès des conseillères. Une grande soirée de solidarité est programmée le vendredi 14 septembre à la "Villa Emma" à Poitiers. Il sera alors possible de rencontrer et d'acheter auprès de l'une des 110 vendeuses du réseau.

Indiscrète participera au salon Made in France à paris en Novembre

"Il ne faut pas que ce soit du one-shot, l'idéal serait que l'on capte de nouveaux clients, de nouvelles clientes. Nous voulons avec toutes ces actions montrer qu'il est possible de créer et fabriquer de la lingerie de qualité Made in France ", insiste Sendrine Colly. D'ailleurs Indiscrète participera au prochain salon Made in France qui se tiendra à Paris du 10 au 12 novembre 2018.