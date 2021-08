A Chauvigny, l'entreprise de lingerie Indiscrète s'agrandit

Béatrice Mongella et Christelle Bois, les directrices et co-fondatrices d'Indiscrète. Michel Gouzon, le nouveau président depuis 2019.

Des ateliers plus grands, un espace de stockage, une nouvelle boutique... Les projets ne manquent pas pour Indiscrète, l'entreprise de lingerie basée à Chauvigny et spécialisée dans le 100% fabrication française.

Des agrandissements dans l'atelier

Bientôt, les 35 employés d'Indiscrète travailleront dans deux hangars, qui constituent l'atelier, niché dans la zone industrielle de Chauvigny. "On est sorti du plan de redressement il y a deux mois", explique fièrement Michel Gouzon, le président de la marque depuis 2019.

L'agrandissement de l'atelier et la nouvelle boutique devraient ouvrir mi-octobre. © Radio France - Solène Gardré

Car l'entreprise a connu des difficultés financières, qui ont mené à un plan de redressement judiciaire en 2018. Et c'est notamment l'arrivée de Michel Gouzon qui a changé la donne. "Les deux dernières années ont été bonnes pour nous, on a pu faire une extension de 400 mètres carrés avec une nouvelle boutique", sourit l'entrepreneur.

De nouveaux collaborateurs suite à la pandémie

Comment cette heureuse évolution est-elle arrivée ? "Ca va peut-être vous surprendre mais le Covid nous a un peu aidé", explique Michel Gouzon. "On a pu par exemple fabriquer des milliers de masques."

Les pièces sont fabriquées de A à Z dans l'atelier. Un soutien-gorge prend environ une heure. © Radio France - Solène Gardré

Mais surtout, ils ont reçu des appels de petits créateurs, qui ne pouvaient plus sous-traiter à l'étranger à cause de la pandémie. "Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas beaucoup plus cher que leurs ateliers de Tunisie ou de Turquie," note Michel Gouzon. "En plus, ils peuvent venir contrôler la fabrication de leur collection étape par étape..."

Une situation qui rend fière Béatrice Mongella, l'une des deux directrices, et co-fondatrice de la marque en 2010. "Ca fait bientôt 11 ans que la marque existe... Et c'est un vrai combat de faire du 100 % français, les coûts de fabrication sont plus élevés. Mais au final, on est là pour prouver que c'est possible !"