A Chenôve, une entreprise de travail à temps partagé se lance pour les éloignés de l'emploi

Ni boîte d'intérim, ni agence de recrutement : à Chenôve, l'entreprise Eden ETTP, pour "entreprise de travail en temps partagé", propose une autre façon de penser l'emploi. L'idée de Laëtitia Ngama, comptable en reconversion qui copilote la boîte avec son frère, est de permettre aux personnes éloignées de l'emploi de reprendre petit à petit une activité, tout en étant employé en CDI.

Pour l'instant, Eden ETTP est encore au stade de projet, et vient d'être distinguée au concours régional Talents des cités, dont Radio France est partenaire, qui récompense chaque année des entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Elle se lancera officiellement au mois de septembre.

Faire le lien entre les entreprises et les personnes en recherche de temps partiel

Le concept : Eden ETTP met à disposition d'entreprises clientes du personnel pour quelques heures dans la semaine ou dans le mois. Ces entreprises sont souvent des TPE, qui n'ont pas les moyens d'engager un salarié. C'est donc Eden ETTP qui embauche en CDI des personnes à la recherche d'un emploi en temps partiel. Assistant.es de direction de lundi, comptables le mardi, d'agent d'accueil le mercredi... les salariés d'Eden ETTP peuvent ensuite adapter leurs heures de travail à leurs qualifications et à leurs besoins.

Une solution à deux problèmes qui se présentent dans la métropole dijonnaise : "D'un côté, il y a beaucoup d'artisans autour de Dijon, qui ont des besoins très ponctuels, trop ponctuels pour passer par des agences d'intérim, explique Laëtitia Ngama. Et de l'autre, beaucoup de personnes comme des mères de famille, ou des personnes handicapées, ne peuvent pas avoir un emploi à temps complet. Et ils ne trouvent pas de CDI à temps partiel, alors ils enchaînent les CDD ou restent inactifs..."

Engagement social

C'est par exemple le cas de Michelle Kabongo, future employée d'Eden ETTP. Cette ancienne infirmière a quitté son poste il y a cinq ans, pour s'occuper de ses enfants. "Aujourd'hui, je suis prête à reprendre, mais c'est très compliqué de trouver quelque chose de compatible avec l'emploi du temps des enfants, et je ne peux pas prendre une nourrice. C'est l'idéal pour moi de travailler pendant qu'ils sont à l'école, quelques heures le matin."

"Tout le monde est content ! On répond aux besoins en personnels des entreprises, et on offre un emploi stable aux personnes les plus éloignées de l'emploi, résume Laëtitia Ngama. Elle compte également proposer à ses salariés des formations pour élargir leurs compétences, et leur permettre de naviguer entre les postes. "C'est aussi notre engagement : montrer qu'on peut sortir de la cité, voir plein de façons de travailler différentes, et progresser comme ça." Un engagement qu'elle défendra aux côtés de son frère en septembre, pour la manche finale du concours Talents des cités, qui désignera un lauréat national, avec à la clé un coup de pouce de 7000 euros.

à réécouter Le temps partagé, une nouvelle tendance au travail