A Cherbourg, des commerçants veulent garder leur factrice

Cherbourg-en-Cotentin, France

Elle n'avait pas prévu d'avoir un tel écho. Quand Guyonne Thorel-Rocanière a lancé sa pétition, elle voulait simplement faire un geste pour sa factrice Martine. "Martine est venue déposer le courrier comme tous les matins la semaine dernière, raconte l'agente en assurance. Elle nous a appris que sa tournée était modifiée, et qu'on ne l'aurait plus comme factrice. Je ne voulais pas la perdre donc j'ai décidé de faire quelque chose pour prouver mon mécontentement à la Poste."

Car Martine est un vrai pilier de la vie du quartier. Elle connaît tous les commerçants et s'inquiète de la santé des habitants chez qui elle passe, "elle crée le lien dans le secteur", pour Guyonne Thorel-Rocanière. Cette dernière a donc lancé la pétition lundi dans son agence et convaincu d'autres commerçants de participer. Du côté de la pharmacie, on accumule les signatures. Même chose au bar Chez Marco, où tous ont le même mot à la bouche pour décrire Martine: "un vrai rayon de soleil", "très agréable", "toujours souriante même quand il pleut".

De nombreuses pages remplies, mais il encore de la place pour soutenir Martine. © Radio France - MB

Derrière ce changement dans la tournée d'une factrice, il y a une révision plus globale de la distribution de courrier au niveau de l'agglomération, afin de mieux répondre à la demande des usagers. "Ces réorganisations ont pour but de répondre à la baisse du courrier en adaptant nos organisations", explique Pierre-Michel Paoletti, directeur de l'établissement de Cherbourg en charge de la distribution. Ces réorganisations ont lieu tous les deux ans en moyenne. La dernière date de 2016 sur les sites d'Octeville, Cherbourg et Querqueville. Celle-ci sera mise en place à partir du 18 juin, et impactera une centaine de personnes selon la direction. Itinéraires de tournée modifiés, mais pas de suppression de poste, au contraire : trois CDI ont été signés au début de l'année.

Des facteurs "habitués aux gens"

Mais qu'en est-il du lien humain d'un facteur à son quartier, demande Evelyne Lamache. Elle est factrice depuis 29 ans, syndiquée à la CGT. "Il y a des gens qui vont perdre leur tournée, alors qu'ils étaient habitués aux gens, qu'ils avaient le savoir-faire, déplore-t-elle. Il va y avoir une répercussion sur les usagers, parce que la confiance doit s'installer entre les usagers et leur facteur. Maintenant ils ne connaîtront plus leur facteur et cette confiance va se perdre."

Il est difficile de savoir si la pétition aura un impact. La direction de l'établissement de Cherbourg comprend l'attachement des habitants du centre-ville à leur factrice, mais se porte garante du "professionnalisme et de l'engagement"de celui ou celle qui la remplacera.