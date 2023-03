A Cherbourg, des pêcheurs normands à bout font la grève du poisson

Ils étaient venus de toute la région (Ouistréham, Honfleur, le Tréport, Le Havre, Cherbourg et se sont retrouvés ce mardi matin à Cherbourg devant le Comité Régional des Pêches qu'ils accuse de ne pas assez les défendre puis à la Criée. Dans une ambiance extrêmement tendue. Ils dénoncent toujours le prix du carburant, les parcs éoliens, les zones Natura 2000, les quotas et les restrictions de pêche à venir et estiment qu'on ne les laisse plus travailler. Dans l'après-midi ils se sont rendus à la criée de Grandcamp-Maisy puis à Port-en-Bessin où ils ont rencontré le président du Comité Régional des Pêches Dimitri Rogoff.

ⓘ Publicité

Des pêcheurs normands en colère se sont retrouvés à Cherbourg ce mardi matin © Radio France - Katia Lautrou

Mobilisation devant le Comité régional des Pêches à Cherbourg

Ce mardi matin les pêcheurs en colère ont tagué les murs du Comité Régional des Pêches Quai Lawton Collins à Cherbourg, ils sont entrés à l'intérieur, ils ont jeté des fumigènes et apposé des banderoles. Ils avaient prévenu qu'ils viendraient la semaine dernière et souhaitaient être reçu par le président Dimitri Rogoff ou des représentants car ils estiment ne pas être assez défendu. Maurice Hernot est pêcheur à Cherbourg, il ne voit plus aucun avenir dans la pêche artisanale côtière "nous on a des petits bateaux et d'années en années on nous interdit ci on nous interdit ça. On se bat pour travailler et on paye pour travailler car on paye de tous les bords. J'ai un garçon de 17 ans qui ne veut pas être pêcheur et tant mieux. On ne croit plus en l'avenir. Là je me dis est ce qu'on va réussir à finir ? On a des plus grosses factures qu'avant et moins de chiffres qu'avant donc ça peut que coincer."

Le Comité Régional des Pêches à Cherbourg visé par des fumigènes © Radio France - Katia Lautrou

De multiples revendications

préserver les zones de pêches et afficher leurs revendications par rapport à Natura 2000. Un projet de la commission européenne prévoit l’interdiction de la pêche au chalut de fond dans les zones Natura 2000 à l’horizon 2030.

dans les zones Natura 2000 à l’horizon 2030. stopper les diminutions de quotas et les rétablir pour la pérennité des entreprises de pêcheurs

qu’il n’y ait pas de caméras et sondeurs sur les dragues vis-à-vis de la pêche dite « accidentelle »

faire sauter les permis à point sur les navires mais proposer un permis un point pour le capitaine afin de ne pas dévaloriser la valeur des bateaux

restructurer les bureaux représentatifs comme les comités régionaux, départementaux et les organisations professionnelles

Les pêcheurs normands en route vers la criée de Cherbourg © Radio France - Katia Lautrou

Les criées fermées cette semaine

Les criées et mareyeurs de toute la Normandie, de Bretagne et des Hauts de France peuvent vendre jusqu’à ce mardi. Après les pêcheurs ont prévenu que tous les points de vente seront fermés et que si certains restent ouverts, ils se déplaceront, bloqueront et "casseront" si nécessaire. Les pêcheurs demandent donc aux armateurs de faire rentrer leurs bateaux au plus vite et d'arrêter les marées cette semaine pour ne plus qu'aucun poisson ne sorte des criées. Par ailleurs le port du Havre sera bloqué ce mercredi et les pêcheurs prévoient d'autres actions coups de poing.