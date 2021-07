A Cherbourg, la galère pour louer un logement en ce début d'été

Pour ceux qui cherchent un logement à louer en ce moment sur l'agglomération de Cherbourg, c'est un véritable défi ! Tous les professionnels de l'immobilier font le même constat : beaucoup de demandes dues notamment à la bonne situation de l'emploi sur le secteur, face à des offres qui elles restent stables. De nombreux étudiants et nouveaux travailleurs se retrouvent donc sans solution, sur des listes d'attente ou obligés de s'excentrer.

Des logements loués avant leur mise en ligne

Il y a de fortes tensions sur le marché locatif, notamment pour les petits logements du studio au T2 Explication de Sylvain Duchesne, responsable de l'agence Stéphane Plazza, à Cherbourg :" le profil est celui d'étudiant ou de personnes en mutation dans les grandes industries et on a une multiplicité de personnes en demandes, par rapport à avant, avec un marché qui reste le même en terme de biens. Aujourd'hui un bien qui rentre à l'agence n'est pas forcément diffusé parce que ça part très vite, et il est souvent loué avant sa mise en ligne."

Les nouveaux recrutés et les étudiants cherchent en même temps

Depuis l'après confinement, il y a un engouement pour l'immobilier au niveau national mais sur l'agglomération de Cherbourg, ça vient se coupler à un contexte de quasi plein emploi, qui accentue les tensions, explique Sylvie Gohel, responsable de l'agence Le Franc dans le centre de Cherbourg : "cette tension vient surtout de la situation économique avec le plein emploi et les personnes qui arrivent de l'extérieur de façon massive pour travailler chez Naval Group, Orano ou LM Wind et qui ne veulent pas forcément acheter dans un premier temps. Pour eux, on n'a pas forcément d'offres en face, d'autant que l'on est confronté en même temps à tous les étudiants fraichement diplômés et qui cherchent aussi."

On n'est pas à Paris où on a plus de 50 personnes qui visitent un logement mais on arrive à un stade où des personnes arrivent avec un dossier prémonté pour être sur d'être les premiers sur la liste et si le logement leur plait de répondre rapidement

Quelles solutions ?

Le bon réflexe pour trouver un logement : aller s'inscrire en agence répondent les professionnels. Les biens sont proposés en priorité aux personnes inscrites et seulement après, mises en ligne Selon les professionnels, la situation pour l'instant ne fait pas grimper les prix