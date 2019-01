A Cherbourg, le grand débat national suscite beaucoup de questions et de méfiance

Cherbourg, France

Emmanuel Macron publie, ce lundi, dans la presse une lettre adressée à tous les Français. Le chef de l'Etat veut nous inciter à participer au grand débat national qui sera lancé officiellement lancé mardi et qui va durer deux mois. Quatre thèmes ont déjà été annoncés par le gouvernement : transition écologique; démocratie, citoyenneté et immigration; fiscalité; organisation de l'Etat. Les citoyens manchois sont-ils prêts à jouer le jeu? Témoignages recueillis au marché des Provinces à Cherbourg Octeville, où des gilets jaunes ont manifesté.

"Je veux savoir comment ça va se passer, la forme des échanges, les participants"

Le grand débat national, voilà un sujet qui intéresse Myriam, Jean-Pierre, Evelyne et Jacques, des retraités : "Oui, oui, bien-sûr, comme tous les français! On va suivre ça à la télé!", répondent-ils en cœur. Mais participer à la consultation, c'est une autre histoire : "Ah non je ne pense pas, répond Jean-Pierre, de toute façon il ne reviendra pas sur sa décision", mais son épouse, Evelyne le recadre, "Si je viens, tu viens. On est tous concernés". D'autres préfère attendre avant de se prononcer comme Pierre, 40 ans. "Il y a beaucoup de point qui m’intéressent mais je veux savoir comment ça va se passer, la forme des échanges, les participants".

Au marché des Provinces de Cherbourg-Octeville, gilets jaunes et badauds discutent de l'opportunité du grand débat national. - Valentine Joubin

"ça ne m’intéresse même pas parce que c'est déjà fait d'avance.

Parmi les quatre thèmes évoqués par le gouvernement, Martine, n'en retient qu'un : "la transition écologique je pense parce que l'organisation de l'Etat, c'est trop compliqué pour moi. Il y a tellement de choses à revoir que l'on est paumés, quoi!". Moins que de l'impuissance c'est de la méfiance qu'inspire le grand débat à Jean-Pierre, gilet jaune sur le dos, "ça ne m’intéresse même pas parce que c'est déjà fait d'avance. Sur les sujets qu'on demande Emmanuel Macron ne veut pas en démordre comme le pouvoir d'achat et le RIC". Les référendums d'initiative citoyenne pour lesquels les gilets jaunes ont fait circuler une pétition hier au marché des Provinces. Plusieurs dizaines de manifestants ont ensuite défilé dans les rues d'Octeville.