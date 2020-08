Le constructeur de pales d'éoliennes géantes installé sur le port de Cherbourg-en-Cotentin veut passer de 300 à 550 salariés d'ici l'an prochain. Il recrute 250 nouveaux collaborateurs et propose même la formation.

A Cherbourg, LM Wind Power recrute, et l'affiche en grand

Pour qui circule dans Cherbourg-en-Cotentin en cette fin du mois d'août, il est impossible de passer à côté de la campagne de publicité de LM Wind Power. En quatre part trois ou sur les abris-bus, le constructeur de pales d'éoliennes communique sur le fait qu'il recrute quelque 250 postes au sein de son usine cherbourgeoise. Pour trouver les profils recherchés, la direction a décidé d'organiser 3 journées de recrutement au coeur de la ville, à la salle des fêtes, du mardi 26 au jeudi 28 août.

Le rendez-vous a été imaginé pour toucher le maximum de candidats et rendre visible cet appel à candidatures. 250 recrutements, d'ici le premier trimestre 2021, c'est un sacré challenge, et ça n'est pas évident à atteindre, quand bien même l'usine et les postes proposés sont attractifs. Mais ces embauches annoncées dès le mois de juin sont nécessaires pour permettre la montée en puissance de la production dans l'usine de pales d'éoliennes.

Des recrues formées en interne par l'entreprise

Trois contrats ont été signés à l'automne dernier pour deux parcs sur les côtes américaines et un au large de l'Angleterre : au total, 1200 pales à fournir soit un plan de charge garanti pour 5 ans. A condition d'avoir les équipes pour tenir ces délais! D'où les recrutements pour passer de 300 salariés à près de 600.

Parmi les postes recherchés, des contrôleurs qualité, des opérateurs en logistique ou encore des techniciens de maintenance et des apprentis. Chaque recrue bénéficiera d'une formation en interne durant 12 mois, afin d'acquérir la maîtrise du processus de fabrication. La poursuite du programme de recrutement de la part de LM Wind Power est un indicateur économique rassurant à la veille d'une rentrée qui s'annonce de tous les dangers sur le marché de l'emploi.