A Cherbourg, LM Wind Power recrute une diversité de profils

La filiale de GE Renewable Energy construit les plus grandes pales d'éolienne au monde à Cherbourg depuis plus d'un an. Alors que la phase de prototypage touche à sa fin, le site a lancé cet été une campagne de recrutement dans le Nord Cotentin.

L'usine LM Wind Power de Cherbourg construit les plus grandes pales au monde : 107 mètres de long.

Cherbourg, France

"C'est un projet qui se fait nulle part au monde, il faut le dire." Guillaume Morin, comme la majorité de ses collègues, s'enthousiasme facilement quand il parle de son travail. Construire la plus grande pale d'éolienne au monde - 107 mètres de long, 50 tonnes - ils sont 250 salariés à le faire désormais dans le grand hangar sur le quai des Flamands à Cherbourg.

250 profils variés, de tous âges et de tous secteurs. Car sur ce projet entièrement neuf, même les ingénieurs ont dû se former. De nombreux salariés ne sont donc pas issus de l'industrie. Guillaume Morin par exemple était commercial avant de se reconvertir et de devenir chef d'équipe sur les pales.

Formation de base

Si Guillaume, comme Gwendoline, 25 ans et diplômée des Beaux Arts, ont pu être embauchés à LM Wind Power, c'est que l'entreprise fait passer toutes ses nouvelles recrues par un centre de formation. Le but : y apprendre comment se construit une éolienne de A à Z. Cette formation de base permet à tous de connaître le produit sur lequel ils travaillent, et de comprendre les métiers de leurs collègues. Chaque recrue se spécialise ensuite dans son métier.

L'usine est une petite tour de Babel, de nombreux salariés viennent d'Espagne, de Pologne, du Danemark... Ce sont des "mentors". Employés dans d'autres usines du groupe, ils viennent former les Français et transmettre leurs compétences. Depuis le début du chantier de la première pale, la production s'est beaucoup accélérée car les salariés sont de mieux en mieux formés.

Le cinquième prototype doit bientôt sortir de l'usine. Ensuite, le début des choses sérieuses : la production en série va commencer.