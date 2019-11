A Cherbourg, une quarantaine de commerçants préfèrent le Solidarité Friday au Black Friday

Cherbourg, France

A Cherbourg, tous les commerçants ne participeront pas aux promotions du Black Friday ce vendredi 29 novembre. Une quarantaine d'enseignes préfèrent le Solidarité Friday, une initiative portée par l'Union Cherbourg Commerce, l'association des commerçants.

Le principe, et les offres sont les mêmes, mais au moins 5% du chiffre d'affaires réalisé est reversé ensuite à deux associations : Femmes - la Belle échappée et La Chaudrée. L'une fournit une aide d'urgence aux femmes victimes de violences conjugales, l'autres des repas chauds pour les sans-abris.

L'année dernière, près de 7.000 euros ont été reversés à La Chaudrée et à Conscience Humanitaire. Un moyen pour les commerçants de dénoncer le consumérisme de cette fête commerciale venue des États-Unis

"Donner du sens"

"On est des commerçants, donc forcément la consommation est importante", concède Florence Kwiatek, président de l'Union Cherbourg Commerce. Mais l'hyperconsommation du Black Friday n'a plus vraiment de sens. C'était une journée au départ, maintenant c'est presque une semaine de promotion."

L'objectif pour ces commerçants: "donner du sens" à cette journée. L'initiative semble en tout cas inspirer pour cette troisième édition. "On a une association de Montpellier qui nous on contacté pour reprendre le concept, on est très satisfait."

Une dizaine d'artistes ont également décidé de déposer leurs œuvres dans les commerces. L'intégralité de la vente est ensuite reversé aux associations. Pour retrouvez la liste complète des magasins participants, il faut se rendre sur la page facebook de l'événement.