À Claret, la boulangerie et la boucherie ont trouvé repreneurs

A la sortie de la boulangerie, un jeune père distribue des morceaux de baguette à ses enfants. "Alors, il est bon le pain ?" C'est la première fois qu'ils se rendent à la boulangerie depuis sa réouverture, le 27 juin. Claret, un village de près de 1700 habitants au nord de Montpellier, a bien failli perdre sa boulangerie. Approchant de la retraite, ses anciens propriétaires, Emile et Simone, l'avaient mise en vente il y a plus d'un an. C'est finalement un jeune couple du village qui l'a reprise.

ⓘ Publicité

loading

"On ne partait pas forcément gagnants avec l'augmentation du coût de l'électricité et des matières premières", se souvient Laurène Fournier. Son compagnon Julien Proquin et elle, se sont démenés pour parvenir à reprendre la boulangerie. Ils se sont formés durant plusieurs mois auprès des anciens propriétaires avant de se reconvertir. "C'était notre rêve." Le couple a posé son empreinte en renommant la boulangerie Fourquin, de la fusion de leurs deux patronymes.

loading

Le maintien de la boulangerie était une véritable préoccupation pour les habitants, selon le maire de Claret, Philippe Tourrier. Avec la boulangerie, il y a aussi une nouvelle boucherie. "La mairie a soutenu l'ouverture d'une boucherie en louant un local communal à prix modéré", se félicite-t-il. Elle a vu le jour quelques semaines auparavant, le 13 juillet, sous le nom de l'Hor et Pic. Son jeune propriétaire, Mathias Bruel, insiste sur l'origine locale de ses viandes. Le maire se réjouit de garder des commerces de proximité, dans un village en pleine expansion.

loading