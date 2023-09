A Clermont-Ferrand, les adhérents de l'Apima réparent leurs voitures dans la convivialité et pour pas cher

Clé à molette à la main et lampe frontale sur le front, Serge s'active sous son SUV. A peine un mois après son adhésion à l'association, il se retrouve à régler son problème d'embrayage. Il en a pour plusieurs jours. Mais il est aidé par les trois salariés et l'alternant de l 'Apima, l'association populaire d'initiation à la mécanique automobile .

Une adhésion de 500 euros pour un accompagnent complet

Crée en 1982 cette association propose d''accompagner ses adhérents dans les réparations de leurs voitures. Contre une adhésion d'environ 500 euros l'année, ils peuvent profiter autant de fois que nécessaire du garage situé dans le quartier du Brézet à Clermont-Ferrand, il faudra seulement débourser le prix des pièces et donner de son temps. En ces temps inflationnistes beaucoup sont attirés par ces petits prix. "J'en ai pour 70 euros de pièces. Si je l'avais fait faire dans un garage on peut multiplier par quatre ou cinq très facilement", explique David, adhérent depuis quatre ans et en plein travail sur sa Laguna.

Une convivialité à nul autre pareil

Mais le petit prix ce n'est pas le seul avantage de l'Apima. Gabriel est salarié de l'association, il aide les adhérents dans leurs réparations. Il pointe les autres points forts : "La convivialité, la solidarité qu'il y a entre les gens, on n'est pas chronométré quand on a réservé notre pont, on prend le temps qu'il faut, on s'entraide". Par exemple, tous les midis tout le monde s'arrête de travailler pour partager un repas préparer par l'un des adhérents.

Bonne nouvelle si vous souhaitez adhérer à l'Apima, il reste des places. Plus de renseignements au 04-73-27-46-95 par mail à l'adresse suivante : contact@apimatelier.org.