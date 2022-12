A Clermont-Ferrand, SOS Amitié reste à l'écoute pendant les fêtes

Noël, le jour de l'an, les réveillons… Autant de rendez-vous qui riment avec retrouvailles en famille ou repas entre amis. Mais certaines personnes ne vivent pas bien cette période : crise familiale, solitude… Les motifs d'appels au standard de SOS Amitié sont nombreux. Chaque année, les 36 bénévoles de l'antenne clermontoise reçoivent entre 20 et 25 000 appels. C'est environ 700 000 au niveau national. Ecouter quiconque sans juger, sans donner son opinion et sans conseiller c'est tout l'art de ses bénévoles.

S'il n'y a pas de pic d'appels lors des fêtes de fin d'année, c'est tout de même une période critique pour certains "appelants". C'est ce que confirme Nadine*, "écoutante" depuis 18 mois chez SOS Amitié : "Je suis en écoute depuis 2 heures. J'ai entendu beaucoup de détresse par rapport à la famille, à Noël, à ces fêtes de fin d'année… Il y a des conflits et puis des gens qui sont vraiment seuls c'est-à-dire avec des ruptures familiales importantes ou qui sont éloignées de leur famille pour leur travail". La solitude est réelle à plusieurs périodes de l'année, pendant les fêtes ou lors des vacances d'été pour nombre de personnes. Celles-ci souffrent d'un retour à la solitude après la venue de certains proches explique Gertrude*, également "écoutante" : "Les gens ont été en contact avec la famille pour Noël et là ils se retrouvent de nouveau seuls et face à leur solitude qui elle est récurrente et réelle".

Le président de l'antenne clermontoise de SOS Amitié, Jacques Coudray, est sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles "écoutants". © Radio France - Pierre Frasiak

Les bénévoles assurent chacun 16 heures d'écoute par mois. Des temps sont prévus en groupe avec un psychologue pour les écoutants. Mais selon le président de SOS Amitié à Clermont-Ferrand, Jacques Coudray, ils ne sont pas assez nombreux. En effet, quatre appels sur cinq ne trouvent pas preneur, faute de bénévoles au bout du fil.

Si vous désirez plus de renseignement pour intégrer l'association vous pouvez joindre le 06-38-99-31-90 ou envoyer un courriel à l'adresse suivante : sos-amitie63@orange.fr.

En cas de besoin vous pouvez appeler SOS Amitié au 04-73-37-37-37, ou échanger via le chat en ligne .

*Les prénoms ont été modifiés.