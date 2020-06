À Clichy-sous-Bois, on forme toujours les cuisiniers de demain malgré la crise du Covid-19

Malgré la période difficile que traverse le secteur de la restauration en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, Cuisine Mode d'Emploi(s), l'école ouverte il y a deux ans, par le chef Thierry Marx, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), continue de former des candidats aux métiers de la restauration. Des sessions de formation exceptionnelles ont même été lancées cet été, de juin à septembre.

Formations pendant tout l'été

"Un été pour un nouveau métier", c'est le nom de cette opération estivale destinée en priorité aux jeunes sans qualification, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes sous main de justice et aux réfugiés statutaire. Pendant 11 semaines, ces stagiaires peuvent suivre une formation qualifiante gratuite qui leur permet ensuite de postuler dans des restaurants.

À Clichy-sous-Bois, la nouvelle promo a démarré sa formation, ce lundi 22 juin : 7 hommes, 2 femmes âgés de 17 ans à 50 ans. Masques sur le visage et charlottes sur la tête sont de rigueur. La plupart des stagiaires sont sans emploi ou en reconversion, comme Mohamed. À 41 ans, cet habitant de Gagny, a quitté son job de comptable pour devenir traiteur à son compte et espère lancer son entreprise début 2021. Il le sait, la crise sanitaire va laisser des marques "mais je pense que les choses vont repartir, car les gens aiment la bonne nourriture, aller se restaurer, je suis confiant, positif".

Besoin de candidats

Malgré le contexte morose de ces dernières semaines, les opportunités existent toujours, insiste Valérie Le Flem, la responsable du site de Clichy-sous-Bois : "On comptabilise plus de 50 000 offres d'emplois non pourvues dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, donc même si ça diminuait de moitié, nos élèves auraient toutes les chances de trouver un emploi".

D'ailleurs, Raphaël Naxarra, le chef formateur de l'école, rappelle que le élèves de la promo précédente ont tous réussi à décrocher un stage à la fin de leur formation, comme prévu, malgré le confinement : "les gens qui sont vraiment formés, qualifiés et qui ont envie trouveront un emploi, j'en suis persuadé". Depuis 2018, 90% des élèves de l'école ont décroché un job dans la restauration.

Cuisines Mode d'Emploi(s), va organiser une tournée cet été, dans toute la France, pour proposer ces formations estivales, à Paris, Grigny (91), Champigny-sur-Marne (94) mais aussi à Roubaix (59), Nice (06) ou encore Toulouse (31). Plus d'infos, ici.