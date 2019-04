À Cognin, la ferme du Forézan devient une exploitation maraîchère tout en accueillant le public

Tous les habitants de Cognin (Savoie) la connaissent : la ferme du Forézan, à quelques minutes du centre ville de Chambéry, accueille petits et grands depuis une trentaine d'années. Une ferme qui prend un nouveau départ et lance un financement participatif pour boucler le budget.

Cognin, France

C'est un lieu de détente connu de tous et même au-delà des habitants de Cognin. Les douze hectares du parc du Forézan sur les flancs du massif de l'Épine font le bonheur des familles, des sportifs et tous ceux qui aiment se balader dans le vallon au bord de la rivière. Au milieu du parc, la ferme du Forézan est une halte incontournable pour les enfants qui viennent y chatouiller le nez des lapins, caresser les biquettes et imiter le chant du coq. La ferme du Forézan est une ferme pédagogique.

Depuis quelques mois, Benjamin Monod, 36 ans, a repris la gestion des lieux dont la ville de Cognin est propriétaire depuis plus de 40 ans. L'agriculteur compte bien préserver la vocation de ferme pédagogique mais il a aussi le projet de produire des légumes, d'augmenter le cheptel, d'ouvrir un restaurant avec les produits cultivés. Bref, d'en faire une ferme au sens plein du terme tout en accueillant le public.

Écoutez : reportage à la ferme du Forézan à Cognin, Savoie Copier

La ferme du Forézan se situe au coeur d'un parc de 12 hectares à Cognin, Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Afin de boucler le budget, Benjamin Monod, soutenu par les collectivités locales et aussi Airbnb, lance un financement participatif sur la plateforme Miimosa. Quant à la ville de Cognin, elle croit fort en ce projet qui vient renforcer ses objectifs de faire du parc du Forézan un lieu de détente et de découverte de la nature.

Jean-Pierre Béghin, adjoint à l'urbanisme, au développement durable et à l'économie à la mairie de Cognin (Savoie) suit de près le projet de Benjamin Monod Copier