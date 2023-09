A Corbeilles, la production du sucre de betterave se tourne vers la sobriété énergétique

Top départ pour la campagne sucrière dans le Loiret ! Les betteraves, arrivées à maturité, sont transformées en sucre dans les usines, comme celle de Cristal Union à Corbeilles en Gâtinais. Et cette année, l'usine de Corbeilles mise sur la décarbonation et l'économie d'eau, pour une production plus sobre énergétiquement .

Dès l'année prochaine, l'usine de Corbeilles sera entièrement autonome pour sa consommation d'eau, et pour cela, elle va utiliser les betteraves, naturellement composées à 75% d'eau. Au lieu de puiser dans les nappes phréatiques, l'eau des betteraves sera récupérée lors du processus d'évaporation pendant la fabrication du sucre : elle sera ensuite stockée dans des bassins. "Nous avons investi cette année dans la rénovation d'un bassin à eau condensée, qui permet de stocker l'eau propre de la betterave pour les besoins de l'usine pour laver les betteraves, pour les prélèvements pour les eaux de chaudière, pour l'entretien des appareils hors de la période de campagne, pour faire la transition entre les betteraves bio et les betteraves conventionnelles", explique Maxime Cassel, le directeur de l'usine. "Suivant les années et les besoins, on pouvait utiliser entre 10 000 et 40 000 mètres cubes d'eau de forage par an : dès 2024, on sera à 0." L'année prochaine, un nouveau bassin sera lui aussi rénové pour augmenter la capacité de stockage d'eau, et ça permettra aussi d'augmenter la production de sucre.

Les cuves décorées de l'usine de Corbeilles : c'est dans ces cuves que l'eau des betteraves s'évapore pour devenir du sucre. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Cette eau récupérée de l'évaporation servira aussi à irriguer les cultures autour de l'usine de Corbeilles : un véritable cercle vertueux pour Hervé Fouassier, agriculteur et président de la sucrerie de Corbeilles. "Sur Corbeilles, 50% de nos betteraves sont irriguées et 50% ne le sont pas, ça dépend de la qualité des sols : quand vous avez un sol avec une grosse réserve en eau, vous n'avez pas besoin d'irriguer, mais si vous avez un sol avec une petite réserve en eau, à un certain moment de l'année, il faut irriguer les betteraves pour qu'elles puissent continuer à produire", estime-t-il. "On récupère l'eau de la betterave et on l'utilise pour arroser les betteraves autour de l'usine, et ça aussi, c'est du prélèvement en moins dans les nappes ! Sur une centaine de betteraves irriguées, on en irrigue 5 à 10 hectares avec l'eau de la betterave, c'est pas négligeable : ça fait 5 à 10% d'eau en moins à prélever dans la nappe phréatique. Et ce qui est encore plus vertueux, c'est que dans cette eau d'irrigation récupérée, on a aussi des éléments fertilisants, qui vont sur les parcelles, et qui se substituent des éléments fertilisants d'origine minérale."

Mais ce n'est pas le seul investissement fait par l'usine de Corbeilles : sur ces bassins vont être installés des panneaux photovoltaïques : "On a décidé de mettre 10 hectares de panneaux photovoltaïques pour satisfaire les besoins électriques du site", détaille Maxime Cassel. "Ils vont être placés sur des flotteurs, donc ils évolueront selon le niveau de l'eau dans les bassins." Et pour décarboner son usine, Maxime Cassel veut aussi réutiliser les eaux chaudes du site : "A horizon deux ans, on prévoit d'économiser 20% d'énergie sur le site de Corbeilles en récupérant l'énergie résiduelle des eaux chaudes", annonce-t-il, "et avec ces eaux chaudes, on chauffera les betteraves. Aujourd'hui, on le fait avec de la vapeur et on le fera avec des eaux chaudes récupérées, et ça équivaudra à 15 tonneurs de vapeur, soit 20% de la consommation du site."

L'usine Cristal Union de Corbeilles est pilote concernant ces innovations, en particulier sur le photovoltaïque, mais ces aménagements seront progressivement mis en place dans les 7 autres usines du groupe. La stratégie globale de Cristal Union est d'avoir à terme des usines entièrement autonomes dans leur consommation énergétique et d'eau.

La première année sans néonicotinoïdes

Cette année de production est aussi la première sans néonicotinoïdes ! Ces insecticides, considérés comme dangereux pour la santé et l'environnement, ont définitivement été interdits en janvier 2023 . Et malgré l'absence de ces produits, la récolte a été très fructueuse, mais selon Hervé Fouassier, c'est d'abord dû au climat de cette année : "On a eu des semis précoces au sud de Paris, ensuite une bonne pousse sur le printemps, et durant l'été, quelques épisodes pluvieux qui nous ont bien aidés, et pour finir un temps assez ensoleillé en septembre."

Mais en plus de cette météo idéale, les agriculteurs ont été particulièrement vigilants dès le printemps à l'apparition des pucerons, grâce notamment à l'application Vigie Puceron créée par Cristal Union. "Quand les agriculteurs voyaient un puceron, ils faisaient une photo et la communiquaient à l'ensemble des agriculteurs autour pour les avertir de la présence de pucerons, pour traiter les champs", précise Maxime Cassel. Car les pucerons transmettent une maladie à la betterave : la jaunisse. "Ce virus se développe dans la betterave et l'empêche de pousser", explique Hervé Fouassier. "La betterave extériorise les symptômes par des feuilles jaunes, arrête de pousser, et ça peut conduire à des dégâts comme en 2020 de 50 à 60% de rendements en moins dans les parcelles." D'où les dérogations accordées par le gouvernement aux producteurs de betterave en 2021 et 2022. "Sans solution face à la jaunisse, on peut détruire toute une culture, notamment au sud de Paris, donc il nous fallait une alternative", indique Hervé Fouassier. "Si on a une interdiction sans alternative, on ne peut pas produire. Et si on ne peut pas produire, d'où vient le sucre ? Eh bien de l'étranger, donc est-ce que c'est plus vertueux ? Je ne suis pas sûr." Les agriculteurs placent surtout leurs espoirs dans les recherches génétiques qui devraient parvenir à créer des plantes résistantes à la jaunisse.

Surtout que le sucre français est sur un marché porteur en ce moment, puisque l'Europe est en déficit de sucre, affirme Hervé Fouassier. Selon lui, c'est donc le moment opportun pour des agriculteurs de se lancer dans la culture de betteraves sucrières, notamment dans le Loiret. "On transforme nos produits sur notre territoire et on valorise notre production sur notre territoire, c'est une chance !", souligne-t-il. "Avec des usines performantes : on a la capacité d'augmenter le volume de betteraves traitées dans nos usines, donc on peut accueillir plus de producteurs !" Il estime qu'avec un tel contexte porteur, "ce serait une erreur de ne pas faire de betterave : il y a un marché déficitaire en Europe pour les betteraves. On substitue du sucre d'importation, qui vient d'Inde, du Brésil ou de Thaïlande par du sucre produit localement, donc c'est beaucoup plus vertueux pour notre souveraineté alimentaire au niveau européen." Et surtout que ce sucre pourrait être produit dans le Loiret : "Notre région a un fort potentiel agronomique, avec de l'irrigation et des usines, tout ça, ça va ensemble, donc c'est le moment de pousser la betterave dans les cultures."