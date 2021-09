A Courbeveille, l'Atelier du Ferment modernise l'image du kéfir aux fruits

Depuis 2017, Sylvie et Marjolaine Nantillet ont fondé L'Atelier du Ferment, aujourd'hui installé à Courbeveille, près de Laval. Une entreprise de production de kéfir, boisson gazeuse millénaire à base de lait et de jus fermentés. Un produit vendu comme bio et détoxifiant qui a trouvé son public.

C'est une boisson gazeuse vieille comme le monde, mais elle se rajeunit en Mayenne ! L'Atelier du Ferment produit des bouteilles de kéfir de fruits, à Courbeveille, près de Laval. Une entreprise fondée en 2017 par Sylvie et Marjolaine Nantillet, une mère et sa fille, biberonnées "depuis cinq générations" à cette boisson gazeuse à base de lait ou de jus de fruits fermentés, raconte Marjolaine Nantillet :

On s'est rendu compte avec ma mère qu'il n'y en avais pas dans les rayons des supermarchés, alors que c'est une parfaite alternative aux boissons trop chimiques ou sucrées. C'était une opportunité d'entreprendre, on a eu envie de démocratiser cette boisson.

La petite entreprise familiale s'est agrandie depuis 2017 : huit salariés travaillent dans l'atelier, aujourd'hui. Avec un credo particulier : fabriquer le kéfir de fruits de manière artisanale, "comme à la maison, mais en le trouvant en magasin", complète Marjolaine Nantillet.

L'Atelier du Ferment utilise notamment du citron dans ses kéfirs de fruits, dans son atelier de production de Courbeveille. - L'ATELIER DU FERMENT

Du fait-maison éviter de le faire soi-même

Malgré ce constat de manque d'offre de bouteilles toutes faites, des kits de kéfir à faire soi-même (de 1 à 2 litres) s'achètent en ligne pour une dizaine d'euros. Les bouteilles de 75 cl de l'Atelier du Ferment sont, elles, vendues environ cinq euros en magasin. Mais pour Marjolaine Nantillet, ce produit s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas le temps ou l'envie de le faire chez soi.

C'est un peu contraignant, il faut le préparer tous les jours. On vise des personnes qui n'ont pas pour autant envie d'être privées de la qualité du fait-maison. C'est pour ça qu'on le fabrique selon la recette traditionnelle du kéfir de fruits : on ne rajoute pas de gaz, c'est une boisson naturellement pétillante. On utilise aussi des vrais ferments qu'on élève à l'atelier, c'est presque notre deuxième métier.

Surtout, elles donnent une deuxième jeunesse à cette boisson millénaire venue du Caucase. Le produit est présenté comme "détox", terme popularisé dans les années 2000 pour des produits dits bons pour le corps.

C'est une boisson santé, parce que c'est une boisson fermentée. Elle contient des milliards de bonnes bactéries et de bonnes levures. Donc, lorsqu'on va ingérer la boisson, ces bactéries et levures vont stimuler le système immunitaire. Dans la vie de tous les jours, le corps va mieux se porter, et vous aussi.

Les grains de kéfir sont constitués d'un ensemble de bactéries lactiques et de levures agglutinées, plongées dans du lait ou dans de l'eau et des fruits. - L'ATELIER DU FERMENT

Production et ancrage local

L'Atelier du Ferment prend aussi soin de produire bio et local. Marjolaine Nantillet assure que son kéfir est produit avec un "maximum de produits locaux, avec beaucoup d'acteurs mayennais ou en Pays de la Loire." Elle et sa mère ont d'ailleurs commencé par vendre leurs bouteilles sur tous les petits marchés mayennais.

Et même si aujourd'hui on est surtout présents dans des magasins bio spécialisés, nous sommes aussi dans des grandes surfaces non-bio en Mayenne, précise Marjolaine Nantillet. On a vraiment envie d'avoir une empreinte départementale : l'entreprise est née ici, et elle le restera.

Une recette entrepreneuriale qui semble faire mouche : Marjolaine Nantillet vise cette année une production dix fois supérieure à celle de sa première année, il y a trois ans. L'Atelier du Ferment va même bientôt déménager à L'Huisserie pour des locaux plus grands, à la hauteur de ses ambitions.