A Courcy, une deuxième vie pour la boulangerie du village

A Courcy, les travaux progressent dans l'ancienne boulangerie du village dont la réouverture est prévue en juin. Mais ce ne sera plus une boulangerie classique. Plus de boutique mais à la place, un fournil bio qui s'appellera Le Pain Levé.

C'est le projet de Thibault Chalvignac et Julien Bénard-Capelle, tous les deux en pleine reconversion professionnelle. Le premier est urbaniste de formation, le second chercheur en biologie. Aujourd'hui, les deux boulangers veulent s'éloigner du modèle habituel de la boulangerie. Ici pas de vente directe, mais des livraisons.

On a un mode de commercialisation particulier puisqu'on ne livre que du pain commandé d'avance, explique Julien Benard-Capelle.

Les clients ? Des groupes de particuliers qui seront livrés chaque semaine dans un dépôt mais aussi les commerces bio, les épiceries de centre-ville et les magasins de terroir.

Nous visons aussi la restauration collective et les cantines des écoles, puisqu'à partir de janvier 2022, elles devront mettre au menu au moins 20% de produits certifiés bio. Donc on a dimensionné le fournil pour aider les communes à mettre ça en place.

Ils sont deux au départ de ce projet mais espèrent être rejoints par 4 à 6 salariés dans les années qui viennent. Le Pain Levé est une société coopérative.

On sera plusieurs, un petit collectif de boulangers et boulangères. On a conçu cet outil de travail pour qu'il soit partagé. C'est aussi un moyen de partager le temps de travail.