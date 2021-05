À Courseulles-sur-Mer, vous pourrez manger dans des bulles géantes à partir du 19 mai

Vous les avez peut être vues en passant au bout de la rue de Marine Dunkerque, à Courseulles-sur-Mer : trois bulles géantes sont installées devant le restaurant La maison bleue depuis quelques jours. Sa gérante, Manon Berthaud, a vu les choses en grand pour la réouverture du 19 mai !

D'une hauteur de 3 mètres et 5 mètres de large, chaque bulle peut accueillir jusqu'à 6 personnes © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Chaque bulle peut accueillir jusqu'à six clients, venus ensemble pour éviter les brassages. Un investissement de plus de 6.000 euros pour Manon Berthaud, qui voit habitants et touristes défiler près de ses bulles, intrigués. "C'est une très bonne idée", soulignent Michel et Armelle, clients fidèles. Avec le bouche à oreille, la nouvelle a vite parcouru Courseulles et ses alentours : en 48 heures, la gérante a reçu plus de 200 appels pour des réservations !

"Il y a la porte, par laquelle on entre, qu'on peut laisser grande ouverte, et une fenêtre en face", rassure Manon Berthaud, qui confirme que ses bulles pourront accueillir les clients dès le 19 mai, "puisque l'air y passe". Elles seront ensuite en service toute l'année, avec la possibilité d'être protégées du soleil l'été ou entièrement fermées l'hiver.