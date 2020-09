A Coutances, l'agence bancaire située dans le quartier Claires Fontaines vient de fermer

De nombreux habitants, clients de passage et commerçants regrettent surtout le départ du distributeur de billets

Depuis le 7 septembre, il n'y a plus d'agence bancaire dans le quartier Claires-Fontaines à Coutances. Les trois salariés du Crédit Agricole ont rejoint leur collègues dans l'agence du centre-ville.

Dans ce quartier de 1500 habitants, les commerçants voisins et de nombreux habitants s'étonnent de cette décision, qu'ils ne comprennent pas. "Je ne peux plus retirer d'argent. Je suis obligée de payer avec ma carte sans savoir combien il reste sur mon compte. D'habitude, je venais au distributeur vérifier, comme je n'ai pas internet", raconte Patricia, qui vit dans un immeuble HLM juste à côté. "Il y a beaucoup de personnes âgées dans ce quartier, des gens qui n'ont pas de voiture, cette fermeture, c'est handicapant", commente Florence, au bar-tabac voisin.

Il existe un point de retrait chez un commerçant à proximité, justifie le Crédit agricole. "Nous avons fait des investissements et rénové 61 agences dans la Manche, dont celle du centre-ville de Coutances. Elle est plus moderne, plus adaptée à la demande actuelle de nos clients, pour les services, pour les conseils", explique selon Claude Le Bars le directeur commercial.

Le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin, se dit surpris de ce choix. Il va rencontrer le directeur régional du Crédit agricole en octobre pour tenter de "conserver dans le quartier au moins un distributeur de billets".