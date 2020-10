A Coutances, la "Foliz" des bons d'achat pour soutenir le commerce local

L'opération coup de pouce de Coutances Mer et Bocage pour booster la consommation chez les commerçants locaux est un succès. Les bons d'achat, subventionnés à hauteur de 50%, ont tous été vendus en dix jours.

Plus de 44.000 euros de ces bons d'achat aidés ont déjà été dépensés dans les commerces du Coutançais.

Pour "limiter l'impact financier de la crise sanitaire sur le commerce local et accroître le pouvoir d'achat des habitants", Coutances Mer et Bocage a lancé l'opération "Les Foliz". Ce sont des "bons d'achat aidés", subventionnés à hauteur de 50% par la collectivité, utilisables chez 550 commerçants locaux, sur l'ensemble du territoire intercommunal. Concrètement, en payant 10 euros par exemple, les habitants obtiennent un bon d'achat de 20 euros.

L'opération a été lancée le 15 septembre sur la plateforme web Keetiz et en dix jours, tous les bons ont été vendus, soit 160.000 euros de bons d'achat. Coutances Mer et Bocage en finance la moitié donc 80.000 euros. Et au total, 3326 consommateurs en ont bénéficié.

Les clients ont jusqu'au 15 janvier 2021 pour les dépenser mais déjà plus de la moitié des bons ont été utilisés chez les commerçants de la CMB.