A Coutances, le laboratoire Unither s'agrandit et embauche

C'est le site qui fabrique le plus d'unidoses ophtalmologiques au monde. A Coutances, le laboratoire pharmaceutique Unither poursuit son développement. L'entreprise va fabriquer 1,3 milliard de doses cette année et prévoit d'en produire 1,5 milliard l'an prochain.

Actuellement, nous fabriquons 65 produits qui sont envoyés dans 75 pays. Les deux tiers de ce que nous produisons part à l'export. Nous produisons pour des grands laboratoires comme Théa ou Bausch mais aussi des plus petits, explique Arnaud Dugué le directeur.

Ces unidoses, produites à Coutances, sont expédiées dans 75 pays dans le monde. © Radio France - Lucie Thuillet

Un objectif d'1,5 milliard de doses

Unither est leader mondial de la technologie BFS, celle des unidoses stériles, qui sont de plus en plus demandées par les créateurs de médicaments et de produits ophtalmologiques, notamment pour le post-opératoire : "C'est un marché en croissance car on soigne des maladies qu'on ne soignait pas avant et qu'après une opération, on peut avoir un traitement. Or dans l'unidose, c'est forcément stérile"

Pour répondre à la demande, l'entreprise prévoit d'installer une 13e puis une 14e ligne de production d'ici 2024. Elles seront mises en place dans l'extension de 9.000 mètres carrés que l'entreprise vient de faire construire.

Actuellement, Unither Coutances construit également une nouvelle ligne pour fabriquer - cette fois - des multidoses stériles sans conservateur.

Arnaud Dugué dirige le site de production coutançais depuis avril 2021. © Radio France - Lucie Thuillet

"Certains clients développent également des nouvelles molécules qui n'existent pas sur le marché et que nous, nous allons industrialiser. " Ces innovations représentent près de la moitié de la croissance du chiffres d'affaires.

Une centaine de salariés à recruter

L'entreprise est passée d'une cinquantaine de salariés lors de la reprise en 2002, à plus de 400 aujourd'hui.

Elle table sur 100 nouvelles embauches d'ici 2024 pour suivre l'augmentation de la production.