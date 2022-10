À Craon dans le Sud-Mayenne, on est fleuriste de père en fils depuis cinq générations

La famille Rocher est une famille de fleuristes depuis cinq générations. L'entreprise familiale Le Jardin de Toscane a été créée en 1870 et depuis cette date, elle n'a pas bougé du 70 route de Château-Gontier à Craon dans le Sud-Mayenne et le savoir-faire se transmet de père en fils.

Henri, le père et Eric, le fils sont la 4e et 5e générations de Rocher à tenir l'entreprise familiale, fondée en 1870 à Craon.

Les habitants de Craon connaissent par cœur cette entreprise de fleuriste et pépiniériste. Le Jardin de Toscane de la famille Rocher est installée dans la commune du Sud-Mayenne depuis 150 ans. Depuis, cinq générations se sont succédées. Aujourd'hui et depuis 2007, c'est Eric Rocher, le fils et la 5e génération de Rocher qui est à la tête de l'entreprise. Son papa, Henri n'est pourtant jamais loin. "Je donne un coup de main et je fais même les livraisons", lance-t-il. Et même s'il est officiellement à la retraite depuis 15 ans maintenant.

De la 1ère foire de Craon à la crise sanitaire

Mais c'est ça une entreprise familiale dit-il, avoir le métier dans la peau. Dans la peau et dans la tête ! Eric a grandi dans cette entreprise entouré de son père et de son grand-père. "Tout petit, je venais pour l'arrosage, pour faire du repiquage avec mon grand-père." Avec son père, Henri a fait la première foire de Craon, en 1955. "Le président des commerçants de l'époque avait sollicité mon père pour qu'il y ait des fleurs à l'entrée de la foire, pour donner un cachet, se souvient-il. À l'époque, il y avait juste 10 commerçants sur la petite place."

Plus d'un demi-siècle après, le fils Eric a lui du gérer des moments bien moins agréables comme la crise de la Covid-19. "On a mis en place un système de drive au premier confinement, mais c'était très compliqué. On croulait sous les appels téléphoniques, plus de 300 coups de fil par jour. À la fin, c'était ingérable mais on a survécu !" Aujourd'hui, l'entreprise familiale va mieux même si les clients achètent moins de fleurs, regrette Henri. "Disons qu'avec la conjoncture actuelle, on sent un ralenti mais c'est normal. La fleur, c'est un peu du superflu, ça ne se mange pas !"