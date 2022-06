A Crest, l'entreprise Astic Injection renouvelle quasiment la moitié de son personnel, bientôt en retraite

L'entreprise de plasturgie Astic Injection à Crest compte aujourd'hui 70 salariés. Un bon nombre sont sur le chemin de la retraite. Il faudra renouveler 30 postes d'ici à 2025/2035. Et c'est un véritable enjeu. "Depuis plusieurs années, nous avons un certain nombre de difficultés sur le plan du recrutement" explique Alexandra Astic, porte-parole de l'entreprise fondée par son père.

"Pendant quelques décennies en France, on a assisté à une casse systématique de l'industrie avec des motivations diverses" poursuit-elle "à savoir des transferts de technologies vers des pays low cost, la volonté de délocaliser dans des pays moins regardants sur les questions de l'environnement. Une autre raison, c'est la méconnaissance de l'industrie de la part du système éducatif en général en France, qui a tendance à vouloir promouvoir toujours les métiers dits de cols blancs. En tout cas des métiers où on ne met pas trop les mains dans le cambouis." Ces dernières années, Astic Injection a donc recruté à l'étranger, "pas moins de quatre personnes au fil des deux à trois dernières années. Nous avons trouvé des ressources formées, compétentes en Tunisie".

La journée portes ouvertes de ce samedi doit permettre de se rendre visible auprès du plus grand nombre, et notamment des écoles et formateurs locaux. "C'est une façon à les remobiliser sur le fait que nous existons dans la Biovallée" souligne Alexandra Astic, "et qu'effectivement la vallée de la Drôme, plus connue pour la qualité de ses produits agricoles, produit autre chose et nécessite des compétences. Certes, que nous trouvons sur des centres de formation à Lyon, à Valence quelques uns, à Chambéry, à Annecy. Mais tout de suite, c'est parfois assez loin de gérer, par exemple, des formations par alternance quand vous devez être à la fois à Lyon et Crest. Donc il y a un enjeu très fort de connaissance. C'est d'autant plus facile qu'on est au niveau d'un bac+2 par exemple en terme d'apprentissage." Astic Injection vous accueille donc ce samedi de 9h à 14h.