Delphine Gény-Stephan, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances était en déplacement dans la Drôme ce jeudi. Elle a visité le 8Fablab, un lieu dédié notamment à la fabrication numérique et à l'impression 3D.

Crest, France

Delphine Gény-Stephan, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a visité ce jeudi le 8Fablab de Crest. L'occasion pour elle de lancer la consultation publique de son Plan d'Actions pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE). L'occasion également de découvrir le 8FabLab. Une plateforme dédiée notamment à la fabrication numérique et surtout à l'impression 3D. Sur place, à Crest, des machines que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe.

Une imprimante 3D qui fabrique des objets en céramique, unique en Europe © Radio France - Boris Loumagne

La céramique obtenue par la machine à la fin du processus © Radio France - Boris Loumagne

Des imprimantes 3D uniques

Parmi les machines innovantes, le 8Fablab possède la plus grosse imprimante 3D d'Europe. "Pour fabriquer une pièce, explique Vincent Bidolet, l'un des animateurs, il faut d'abord dessiner un dessin sur ordinateur, ensuite le fichier est envoyé à l'imprimante. Puis la machine se lance : c'est un peu comme un pistolet à colle, le fil est fondu et déposé par couches successives jusqu'à l'obtention de l'objet souhaité."

Différents objets obtenus grâce à une imprimante 3D © Radio France - Boris Loumagne

Autre machine unique : un imprimante qui fabrique de la céramique en 3D. "On met de la terre dans un cylindre, détaille Vincent Bidolet, et elle sort par un piston qui va dessiner une forme en superposant des colombins." Une machine qui permet de créer des formes impossibles à tourner à la main, qu'elles soient obliques, anguleuses, ou alvéolées.

En somme, ce 8FabLab, c'est épatant selon Delphine Gény-Stephan, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie : "Ici, c'est la rencontre entre la technologie et l'envie de créer, donc c'est chouette !"