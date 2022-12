À Daon dans le Sud-Mayenne, les habitants fêtent l'arrivée des repreneurs du seul garage de la commune

Stéphane Mazingue et Nathalie Duclos, ont installé deux grandes tables entre les outils de travail et les voitures à réparer dans leur nouveau garage de Daon dans le Sud-Mayenne. Ils sont arrivés de région parisienne début novembre. Un mois après, ils ont invité ce samedi 3 décembre 2022 les habitants et les élus de Daon à boire une coupe de champagne.

Isabelle a grandi dans ce garage, construit par son papa il y a 50 ans. Elle se félicite de l'installation du couple de Parisiens après le départ de l'ancien garagiste au printemps 2021. "C'est très agréable et puis pour papa et maman, c'est vrai que c'est bien de voir que le garage n'est pas à l'abandon." Henry, son papa, venu aussi jeter un coup d'œil est ravi. "On est bien contents de voir que ça ait repris et puis ils sont très gentils, très agréables, c'est impeccable."

Stéphane Mazingue et Nathalie Duclos ont découvert Daon et la Mayenne grâce à une annonce publiée en ligne par la mairie, propriétaire depuis le 31 janvier dernier. "Je suis tombée dessus par hasard. J'ai téléphoné le mardi et le jeudi, on est venu visiter, raconte Nathalie Duclos. Puis quinze jours après, on donnait notre accord complet."

Depuis leur installation début novembre, le nombre de clients ne désemplit pas. "On ne pensait pas que ça allait être aussi rapide, sourit Nathalie Duclos. Donc il faut que ça continue comme ça !"