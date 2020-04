Déconfinement: A Deauville, les hippodromes toujours fermés mais sur les pistes les chevaux s'entraînent

En attendant le feu vert du gouvernement, les hippodromes de Deauville anticipent la saison estivale de courses prévues dans deux mois. Les chevaux peaufinent leur entrainement d'athlètes sur des pistes entretenues au quotidien. Et les responsables travaillent à un accueil sécurisé du public.

A Deauville, le galop représente plus d'une quarantaine de réunions chaque année qui attirent des dizaines de milliers de personnes à chaque rendez vous. Des courses possibles toute l'année grâce à des équipements adaptés à chaque saison: pistes en sable, en gazon et une piste synthétique fibrée. Mais depuis le 17 mars, date du confinement, les hippodromes de la station de la côte fleurie sont fermés. Mais pas vides: à y regarder de plus près, il y règne même une activité quotidienne soutenue.

430 chevaux et quelques 180 personnes s'activent chaque jour sur le site du centre d'entrainement

Chaque matin dès six heures débutent et se succèdent jusqu'à 13 heures, les sorties par lots des pur-sang, sous le contrôle de la vingtaine d'entraîneurs. " ce sont des athlètes qui doivent être au top pour quand la saison reprendra" explique le directeur de l'hippodrome de Deauville- La Touques, Franck Le Mestre. Aux côtés des entraîneurs, leurs assistants, les jockeys, vétérinaires, maréchaux-ferrants et autres personnels de l'hippodrome.

Centre d'entrainement de Deauville - France Galop

Mais il faut également entretenir les structures et notamment les pistes en sable et en gazon. Chaque jour il faut tondre car le beau temps est au rendez-vous depuis le confinement, aérer et arroser les pistes en herbe. Il faut aussi traiter les pistes sablées.

Franck Le Mestre Directeur de l'hippodrome de Deauville-La-Touques - France Galop

Sans date de réouverture pour le moment, Franck Le Mestre, le directeur de l'hippodrome de Deauville-La-Touques, pense également aux mesures à mettre en place pour l'accueil du public. Si parmi les professionnels les consignes sont maintenant bien acquises:

" la distance de sécurité pour nous ça n'est pas un mètre mais la longueur d'un cheval"

Pour le public, entre 2000 et 8000 personnes par jour (turfistes et visiteurs), nous allons devoir user de pédagogie. Une vidéo ludique rappelant les gestes barrières sera diffusée sur les écrans géants. Il faudra aussi repenser les parcours de chacun et l'accueil du jeune public. Pas question par exemple de remettre en service les châteaux gonflables où s'ébattent habituellement les enfants.