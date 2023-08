À Deauville, les yearlings normands s'arrachent à prix d'or

Avant que le marteau du commissaire-priseur ne frappe son pupitre, les yearlings tiennent en émoi tout un petit monde délimité par les lignes de boxes dans les écuries d'Arqana à Deauville. 314 poulains sont présentés à la vente pour cette édition des Ventes d'Août.

L'année dernière, le total de toutes les ventes avait généré 50 millions d'euros. Un chiffre en constante augmentation depuis plusieurs années. "Il faut dire que l'achat des chevaux intéresse des gens partout dans le monde. Et il y a aussi le système de vente à plusieurs acheteurs qui a fait monter les prix", souligne Henri Bozo, manager de l'écurie des Monceaux, l'une des maisons leader des ventes deauvillaises.

Une inspection millimétrée

Quand on regarde du côté des ventes : 1,2 million d'euros atteint vendredi 18 août 2023, 2,4 millions pour le samedi, on se dit que les acheteurs n'ont pas le droit à l'erreur. "On vient revoir les chevaux qu'on n'a pas vu dans les haras. On revoit ceux qu'on a déjà inspectés plus tôt. C'est tout un cérémonial", indique Florent Fonteyne, acheteur à Deauville.

Les chevaux sont sortis des boxes par le personnel des haras présents. Ils marchent, s'arrêtent. Ils sont scrutés par les yeux experts des nombreux acheteurs français et internationaux venus pour le compte de clients.

On les différencie des vétérinaires au fait qu'ils ne portent pas de stéthoscope. "Moi, j'ai tout une liste de chevaux à aller voir. Avant, j'examine leur dossier médical, explique Christopher Stockwell, vétérinaire équin. Parfois, on a des surprises en voyant le cheval."

Tout ce monde s'active et regarde déjà les prochaines échéances. À Deauville, c'est reparti dès le mardi 22 août 2023 pour la V2 des ventes de yearlings.