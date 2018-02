De Denain, le taux de chômage des 18-25 ans s'élève à 60% et parmi eux beaucoup sont très éloignés de l'emploi pour des raisons familiales, sociales ou psychologiques. Des jeunes pour qui les circuits classiques comme Pôle Emploi ou les missions locales ne suffisent plus car ils sont dans une spirale de l'échec, explique Sabrina Hassouna, directrice du pôle politique de la ville

Alors depuis 2012, la ville a lancé le dispositif Agis pour ton avenir pour les jeunes des quartiers prioritaires de 18 à 30 ans. Pendant en moyenne un an, ils ont droit par petits groupes ou en individuel aux traditionnels ateliers CV, lettres de motivation, simulation d'entretien, etc; mais aussi des ateliers bien être pour booster leur confiance.

Ils ont droit à des séances avec un coiffeur-socio-esthécien qui au besoin peut leur couper les cheveux avant un entretien, une conseillère en image qui leur donne des conseils de posture et d'habillement, un sophrologue qui les apaise, ils assistent aussi à des ateliers de massage assis le Amma.

Des ateliers très bénéfiques pour Laura, une jeune femme de 22 ans qui est gonflée à bloc

Ça nous aide à être plus détendu, à mieux gérer notre stress, notre souffle. Tout ce qui est conseil en image, ça permet de se valoriser, on regagne en confiance et on se dit maintenant on est prêt, on peut aller chercher du boulot