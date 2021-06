A Déols, l'Escale plus grand resto routier de France, savoure la réouverture des salles de restauration

C'est parti pour la troisième phase du déconfinement. On peut à nouveau ce mercredi manger en salle, à l'intérieur des restaurants. Et même une jauge limitée à 50% reste une bonne nouvelle pour de nombreux établissements. Parmi eux, à Déols, l'Escale, le plus grand restaurant routier de France.

Dominique Thomas, le patron du restaurant l'Escale est un patron heureux :" On va être heureux de retrouver une activité normale. Depuis tout ce temps, on était cantonné à servir uniquement les chauffeurs le soir. Et là, on va pouvoir rouvrir toute la journée de 5 heures du matin à 23 heures pour 300 personnes."

Pendant ce 2e long confinement le restaurant a tout de même pu maintenir une petite activité avec les chauffeurs le soir. mais va reprendre désormais une charge beaucoup plus importante.

Gros lifting pendant la fermeture

Les mois de fermeture n'ont cependant pas été vains. Dans cet établissement, qui avant les confinements était ouvert 24h/24, l'organisation de travaux de rénovation étaient souvent compliquée. Là un vaste chantier de réaménagement et rénovation a pu être mené sans trop de contraintes "On a repeint l'escale du nord au sud. Et puis, on a changé tout le mobilier, la platerie, la verrerie, les couverts, la carte. Et je vous dis on a amélioré notre technique. Pour justement, pouvoir passer un cap. Quand on est arrivé, la carte n'avait pas changé pendant 25 ans. Là on a gardé nos incontournables mais on a essayé de mettre l'Escale en 2021"

Perte de salariés

C'est un des points noirs de cette reprise des restaurants qui ont perdu du personnel et parfois de manière importante. Pour ces restaurateurs le démarrage en demi-jauge est parfois un mal pour un bien car ce sous-effectif peut-être très handicapant notamment à l'Escale qui sert sur une très large amplitude horaire et qui a du faire face au départ de près d'un quart de son personnelle "On va attaquer cette journée avec 55 personnes sur 65 au total. On a perdu une vingtaine de salarié(e)s." Les raisons de leurs départ ? "des changements... de cap - résume Dominique Thomas - certains, ont changé de région, de métier. C'est vrai que notre profession à ce handicapes d'heures de travail, en dehors des heures classiques" .

L'Escale n'est plus ouverte 24H/24 pour le moment

Connue pour son amplitude de service exceptionnelle de 24 heures sur 24, l'Escale ne repartira pas dans l'immédiat dans cette configuration et Dominique Thomas n'est pas certain d'y revenir dans un avenir proche "ça nécessite tout de suite trois personnes pour faire cette partie de nuit là et puis, il faut durer un an..." Bref cette reprise de service continu s'annonce difficile surtout avec ce problème de sous-effectif. Pour autant Dominique Thomas regarde l'avenir sans inquiétude savourant simplement le retour de l'ensemble de ses clients.