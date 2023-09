À Déols, l'imprimerie Matarese se tourne vers le cartonnage

La dématérialisation des factures et autres documents administratifs, la fin des prospectus, tout cela n'est pas sans conséquence pour les imprimeries de labeur. "L'imprimerie traditionnelle est un marché qui baisse régulièrement", confirme Nicolas Chapeyrou, cogérant avec son associé Stéphane Martinat de l'imprimerie Matarese à Déols. Ces deux anciens salariés ont repris en 2007 l'entreprise qui avait été créée en 1963. Tout en poursuivant son activité première, ils ont développé une partie cartonnage.

"C'est Pyrex qui nous a mis le pied à l'étrier il y a une dizaine d'années : ça a été une locomotive pour nous", confie-t-il. Le fabricant de plats en verre dont l'usine est à Châteauroux cherchait localement des entreprises en mesure de lui fournir des emballages en carton pour certains de ses produits. L'imprimerie Matarese travaille également avec les Laboratoires Fenioux et le domaine apicole de Chezelles. En 2021, la partie cartonnage a pris le dessus sur la partie imprimerie qui ne représente plus que 40 % du chiffre d'affaires.

Pénalisée par les conséquences du conflit en Ukraine

Si l'entreprise a plutôt bien traversé la période Covid la plupart de ses clients ayant poursuivi leur activité, elle a rencontré des difficultés en 2022 suite au conflit en Ukraine et à la flambée du prix du carton et du papier, ce qui l'a conduit à souscrire un PGE (prêt garanti par l'État) "Résilience". Dans le même temps, l'entreprise a continué à investir dans deux nouvelles machines pour un montant global de 650 000 euros : une presse de découpe automatisée et une machine qui effectue le pliage et le collage des étuis en carton, des opérations qui jusqu'ici étaient effectuées manuellement.

"Cela va nous permettre de fabriquer l'ensemble des étuis carton qui nous sont demandés et surtout de prendre des volumes supplémentaires que nous ne pouvions pas gérer précédemment", explique Nicolas Chapeyroux qui souligne que la réactivité et la proximité d'une entreprise telle que la leur sont des atouts importants sur ce marché.