À Déols, le garage Aubert répare encore les voitures touchées par la grêle

Les carrossiers de l'agglomération de Châteauroux sont débordés. Près d'un an après l'épisode de grêle qui a frappé le secteur dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mai 2022, les garages continuent de débosseler des voitures, accidentées par les grêlons.

ⓘ Publicité

À Déols, le garage Aubert a dépanné puis stocké 800 voitures. 250 ont été réparées. "Celles avec des petits impacts ont été débosselées par le débosseleur et n'ont pas besoin de revenir, explique Christophe Aubert, le patron. Mais celles qui ont subies des gros chocs, c'est-à-dire 90% des voitures, il y a beaucoup de peinture à refaire ensuite." Avec seulement deux cabines peintures installées, il y a embouteillage dans l'atelier.

Dans certains cas, certaines pièces doivent être complètement changées. "Et là, on peut avoir avoir un, deux voire trois mois de délais" détaille Christophe Aubert.

D'autres activités ralenties

Au rythme où avance les réparations, le patron du garage Aubert estime qu'il reste au moins un an de réparations à réaliser sur les véhicules accidentés par la grêle. "Et il n'y a pas que la grêle à traîter" rappelle le patron. Aujourd'hui, "nous faisons un tiers de grêle, un tiers de gros chocs et un tiers de petits chocs" résume le patron.

Le carnet de rendez-vous est plein confirme la secrétaire, Jeannine Gerbaud. "Tous les véhicules qui arrivent avec un choc mais qui roule, on peut pas les prendre avant début 2024", soit neuf mois d'attente. À l'autre bout du téléphone, certains clients se montrent compréhensifs, quand d'autres "se fâchent et raccrochent !"

Avec ce surplus d'activité liée à la grêle, le garage est contraint de refuser certains chantiers. "Nous faisons aussi du dépannage sur l'autoroute. Malheureusement, nous avons été obligés de refuser de réparer des gros chocs car on ne peut pas les absorber, confie Christophe Aubert. En temps normal, on les absorberait naturellement."