"On a des frais en plus qu'on n'avait pas avant" dit un boucher de Limoges, obligé d'augmenter ses prix

Comme tous les dimanches, le panier à la main, Lionel regarde la vitrine de la boucherie Chambinaud avec envie, elle déborde de côtes de porc, entrecôtes de bœuf et poulets ficelés. Sur chaque morceau de viande, un petit écriteau indique le prix au kilo, "on se rend compte qu'effectivement, à chaque fois qu'on passe, c'est plus cher" observe le père de famille.

Hausse des prix chez les éleveurs et fournisseurs

L'inflation et la hausse des prix de l'énergie touchent toute la profession des bouchers-charcutiers. Les éleveurs ont augmenté leurs prix, tout comme les fournisseurs. Les bouchers tentent de ne pas répercuter l'entièreté des hausses qui leur sont imposées, mais ça reste difficile. Selon l'Insee, le prix du bœuf a augmenté de 10% en un an.

"Les causes : le transport, la matière première pour élever les bêtes, les aliments... Après nous, c'est pareil : on a des frais en plus qu'on n'avait pas avant, comme l'électricité, et l'emballage qui devient de plus en plus cher" explique René Chambinaud, artisan boucher.

Plus de faux-filet ?

Il ne peut pas non plus augmenter indéfiniment les prix de ses viandes. Il sait déjà qu'il devra diminuer les commandes de certains produits à ses fournisseurs, trop chers à l'achat. "On aura peut-être moins de morceaux nobles comme le faux-filet de bœuf pour les fêtes" regrette-t-il.

Le boucher espère une baisse des taxes, pour cette fin d'année qui s'annonce compliquée.