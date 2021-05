"On a des réservations dès 17h pour ce soir", témoigne Cathy Méliet du J'Go à Toulouse

Une patronne emblématique dans les studios de France Bleu Occitanie ce mercredi matin : Cathy Méliet, gérante du J'Go et du Bon Vivre dans le centre de Toulouse. La restauratrice a hâte de revoir ses clients et son personnel, même dans des conditions limitées.

"On est très excités, très heureux, et d'avoir tous ces clients qui nous appellent, c'est du bonheur", ne cache pas la Gersoise. Ce mercredi 19 mai, ses deux restaurants sont quasiment complets. Mais Cathy Méliet s'inquiètent pour les prochains week-ends, notamment celui de la Pentecôte, traditionnellement déserté par les Toulousains.

Les jauges à 50% ne sont pas simples à organiser "mais on positive, il faut savoir la chance qu'on a d'avoir des terrasses, tout le monde n'en a pas". Les règles seront les mêmes que l'été dernier : on ôte le masque pour manger mais on le remet si on se lève.

Autre sujet : le retour des salariés. "On va échelonner les reprises, pour éviter de perdre encore de l'argent. Mais ils nous ont tous tellement manqués, on veut vite les faire re-travailler tous".

"Il faut s'adapter"

Avec un couvre-feu à 21h, Cathy Méliet ouvre dès 17h le soir, et elle a déjà des réservations pour 17h-17h30. "Les gens veulent prendre le temps, boire un verre, partager, faire l'apéro".

Quant à la finale de la Champions Cup samedi en fin de journée entre le Stade Toulousain et la Rochelle, il faudra se passer des retransmissions de cette finale, interdites dans les établissements du centre-ville. "On aurait pu diffuser le match, avec des gens assis et la jauge à 50%, ça n'aurait pas fait grand monde au final", regrette Cathy Méliet.