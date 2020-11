A deux jours de la réouverture, cette coiffeuse mayennaise croule sous les demandes de rendez-vous

Les commerçants et les artisans rouvrent samedi matin après un mois d'inactivité. Un ouf de soulagement ! Pour eux et pour nous aussi, pour nos cheveux, par exemple, qui ont bien poussé. En Mayenne, c'est déjà le rush pour obtenir le plus vite possible un rendez-vous dans un salon de coiffure.

Pour avoir une petite coupe, bien dégagée derrière les oreilles, dès samedi, ça relève du miracle. Un peu de patience. Les artisans-coiffeurs sont débordés. Coups de fils, courriels, ils n'arrêtent pas.

Julie est la gérante du salon Hair Créationdans le quartier Hilard à Laval : "dès samedi, à 7h30, on est là. Et on n'a pas d'heure de fermeture. Oui j'ai le sourire. Les clients sont là, et c'est le plus beau des cadeaux. Ils ont toujours eu une petite attention pour nous pendant ce mois de fermeture. Vivement samedi !".

La souriante coiffeuse mayennaise va tout remettre en ordre pour la réouverture : "on va faire un grand ménage, on va tout désinfecter, remettre des plexiglas, enlever des fauteuils et réorganiser le fonctionnement du salon".

"Ce fut un mois compliqué, on a été soutenu mais vivement samedi !" dit Julie, coiffeuse à Laval Copier

Protocole sanitaire renforcé avec une jauge qui passe à 8 m2 par client, pas facile à appliquer, surtout dans un petit salon. Mais Julie explique qu'elle va s'adapter, l'essentiel, pour elle qui fut considérée comme non essentielle, c'est de pouvoir retravailler et faire plaisir.