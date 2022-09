A deux semaines de l'élargissement de la piétonnisation, les commerçants de Nancy encore sceptiques

Pour l'instant, ce vendredi et ce samedi, l'heure est à la braderie dans le centre-ville de Nancy. Environ 80 commerçants participent au grand déballage et parmi eux, une bonne partie sera confrontée dans deux semaines à l'élargissement de la piétonnisation. La date du 16 septembre est dans beaucoup d'esprit. "Je crains que ma clientèle plus âgée n'arrive plus à se diriger jusque ma boutique. Certains m'ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas", estime Martine, vendeuse de vêtements.

L'incertitude règne en maître

Les avis sont encore très partagés entre les différents magasins. "Je n'attends pas trop la piétonnisation, mais il faudra voir", confie Joy, vendeuse de chaussures. "Ça va peut-être permettre d'attirer un peu plus de piétons", préfère penser l'optimiste Tristan. Mais de manière générale, c'est l'incertitude qui remporte la mise.

"J'attends la piétonnisation mais en même temps, je ne sais pas trop ce que ça va donner", résume pour tout le monde Véronique, à la tête d'une enseigne de décoration. Elle aurait aimé se faire une opinion plus arrêtée pendant l'expérimentation de cet été. "Mais uniquement les samedis alors qu'il y a tant de facteurs supplémentaires à étudier." Par ailleurs, les livreurs sont également en train de prévoir de nouvelles tournées, eu qui ne pourront plus passer par ces zones piétonnes après 11h.