VIDÉO - À Dienay en Côte-d'Or, un entrepreneur appelle à suspendre le versement de la TVA au mois de décembre

Sa vidéo a été visionnée plus de six millions de fois sur les réseaux sociaux. Dans un message posté sur Facebook, Bruce Duvic, producteur d'escargots à Diénay, appelle ses collègues chefs d'entreprises à suspendre le versement de la TVA au mois de décembre en signe de soutien aux gilets jaunes.

Dijon, France

Bruce Duvic est héliciculteur, producteur d'escargots à Diénay en Côte-d'Or. Il tient une petite entreprise. Face à la colère des "gilets jaunes", il a a tenu à montrer sa solidarité.

Dans une vidéo postée le 29 novembre, ce chef d'entreprise appelle ses collègues à suspendre le versement de la TVA au mois de décembre. Il s'en explique : "J'ai voulu adressé un signal. Je demande au gouvernement de récupérer les 100 milliards d'évasion fiscale. C'est sa mission. En échange, nous participerons à la vie de notre pays en finançant les services publics. Nous voulons de la justice sociale. "

On veut savoir où passe notre argent - Bruce Duvic

Dans les faits, Bruce Duvic veut verser un euro de TVA et suspendre le reste de la taxe due : "Pour les trois derniers mois de l'année, si je réalise un chiffre d'affaires de 17.000 euros, je devrais verser 1.000 euros de TVA. À un moment donné, je peux refuser de payer la taxe même si les poursuites existent" (jusqu'à 500.000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement, NDLR). "On veut savoir où passe notre argent," affirme Bruce Duvic qui n'appelle pas à la confrontation avec les forces de l'ordre.