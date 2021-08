A Dieppe, pas de retour des anglais depuis la fin de la quarantaine

A Dieppe, pour entendre parler anglais, il faut bien tendre l'oreille. Chaque année, environ 4000 Britanniques visitent la ville grâce aux ferries qui relie Dieppe à New Heaven en Angleterre. Mais depuis le début de l'été, les Britanniques à avoir fait le voyage jusque Dieppe sont rares.

Pourtant, avec la fin de la quarantaine imposée par le Royaume-Uni aux voyageurs en provenance de France, beaucoup de restaurateurs espéraient un retour des Anglais dans leurs établissements. "Depuis la fin de la quarantaine, on a très peu de Britanniques, regrettent Christophe, gérant d'une brasserie juste en face du port de plaisance. On a beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, mais très peu de Britanniques, au moins trois moins que d'habitude."

"C'est vraiment le néant"

Quelques mètres plus loin, François Hue dresse le même constat. Sur sa terrasse, il n'y a aucun Britannique et c'est un gros manque à gagner pour lui. "C'est vraiment le néant, pas un anglais à Dieppe, constate le restaurateur. Ils représentent 10% de la clientèle, c'est quand même énorme. De toute façon on savait que ça allait être compliqué, on savait qu'ils n'allaient pas être là."

Plus de français que d'habitude

Vadim Novick, lui, avait encore un peu d'espoir. "On s'est dit qu'il y allait avoir plus de fréquentation, espérait de son côté Vadim Novick, gérant d'un restaurant. Visiblement ça n'a pas abouti. Les gens ont toujours peur. Les lois pour voyager changent de façon quasi hebdomadaire donc les gens ne sont jamais trop sûr de si oui ou non ils pourront se déplacer."

Heureusement, les restaurateurs disent pouvoir compter sur la clientèle française, plus importante que les autres années.