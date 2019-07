Près de Nancy, on peut déjà acheter ses billets de TER dans un bureau de tabac

Nancy, France

Vendre des billets de train dans un débit de tabac, ce ne sera pas une première en Meurthe-et-Moselle. A Dieulouard, près de Nancy, Michel Duponcel est buraliste depuis 1992 et vend depuis 2013 des billets de TER.

6 ans avant l'annonce de généraliser sur le territoire la vente de billets SNCF dans les débits de tabac, Michel Duponcel est contacté par la SNCF quand le guichet de la gare de Dieulouard ferme.

"Elle ne sait pas comment se servir des automates"

Depuis, Michel possède en avant-première un logiciel et une machine pour imprimer les billets TER dans son débit de tabac : "C'était une révolution, la SNCF a mis un guichet automatique à la gare et nous ont donné les moyens d'imprimer les billets. Il faut donner des conseils, les horaires... C'est une petite clientèle mais ça fait plaisir".

Pour certains habitants, la vente de billets de TER n'est pas très utile. Beaucoup préfèrent la voiture pour sillonner la région. Mais pour d'autres, notamment ceux qui ont des difficultés avec Internet, c'est un service essentiel, explique le buraliste : "On a une dame qui vient toutes les semaines acheter son billet aller-retour pour Nancy. Elle vient toujours chez nous, elle ne sait pas se servir des automates. On lui sort son ticket, c'est pratique pour elle et on est contents de la voir!".

Il devrait y avoir 6 bureaux de tabac en Meurthe-et-Moselle et au moins 2 dans les Vosges qui testeront la vente de billets SNCF, dès la rentrée de septembre.