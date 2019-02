Plus de 1 500 manifestants, syndicats et gilets jaunes, marchent côte-à-côte à Dijon

Les gilets jaunes ont finalement marché aux côtés des gilets rouges de la CGT et de l'union syndicale Solidaires 21, ce mardi 05 février dans Dijon. 1 500 à 2000 manifestants ont répondu à l'appel à la grève générale, ils sont partis à 14h30 de la place du Président Wilson, dans le calme.

C'est la première fois que gilets jaunes et gilets rouges marchaient côte à côte

Ce sont près de 1 500 manifestants, voir 2000 qui ont répondu à l'appel des syndicats à la grève nationale ce mardi 05 février à Dijon. C'est la première fois que les gilets jaunes se joignent aux gilets rouges.

Le cortège est parti de la place du Président Wilson, passé place de la République, jusqu'à l'auditorium où trois personnes ont pris la parole : Sandrine Mourey, secrétaire départementale de la CGT 21, un représentant de Solidarités 21 ainsi qu'une gilet jaune. Les manifestants se sont ensuite éparpillés, certains sont ensuite allés devant la préfecture et la Bourse du travail vers 17 h.

Une marche côte à côte, mais pas encore tout à fait ensembles

Depuis le début du mouvement, les gilets jaunes définissent leur mouvement comme apolitique et ne le rattachent à aucun syndicat. Pourtant, les revendications des différents groupes se rapprochent, par exemple, ils demandent : "une hausse du pouvoir d'achat", "un rétablissement de l'ISF" et considèrent le grand débat national comme une "mascarade".

De nombreux gilets jaunes au sein du cortège, en marche ver l'auditorium © Radio France - Sophie Allemand

Alors après avoir ignoré les syndicats depuis novembre, cette grève aurait-elle poussé les gilets jaunes à faire converger les luttes ?

Pas de démarcation précises, mais certaines phrases ne trompent pas. Comme un couple de gilets jaunes qui prend conscience de sa place dans la foule et s'exclame avec dégoût : "on est du côté des syndicats là, on est pas dans le bon groupe ! " D'autres se montrent moins austères, comme ce manifestant : "je trouve que c'est très bien d'être ensemble. C'est le seul syndicat qui a voulu manifester avec les gilets jaunes donc c'est un point fort."

Aucun signe de syndicalisme pour moi, je vous le dis. Moi je suis ne suis là pour aucun partie social ou syndical, pas du tout" - Un gilet jaune retraité

Je trouve ça très important. Je pense que c'est le nombre qui donnera un espoir de victoire, même si nous gilets jaunes on est pas d'accord sur tout, il y a certaines divergences. Pour l'instant, il faut vraiment maintenir cette cohésion - Julien, gilet jaune

Je manifeste en ce 05 février avec les gilets jaunes et les syndicats, tout le monde est le bienvenu ! Juliette, enseignante gilet jaune

Un représentant de l'union syndicale Solidaires 21 porte aussi un gilet jaune © Radio France - Sophie Allemand

Des syndicats bienvenus ? Avis mitigés de gilets jaunes Copier

Gilets jaunes, rouges, verts : mais alors, qui était dans le cortège ?

Il y avait des profils très variés parmi les manifestants : des représentants de la CGT en métallurgie, cheminots, transports publics, du CHU, des archéologues membres de Solidarités 21, beaucoup de retraités et bien sûr des gilets jaunes.

Parmi tout cela : un gilet orange, affichant "Gilet vert en colère" (difficile de trouver un gilet vert justement). C'est Bob qui le porte, le président de l'association Rire Sans Frontière qui milite pour l'environnement ainsi que des problématiques sociales. Pour lui, "tout est lié, le climat est une catastrophe, le climat c'est pareil. Ce sont des répercussions d'une politique inadapté à nos besoins sociaux."

Bob, président de l'association "Rire sans frontière" ne lâche jamais sa poubelle et son gilet orange "vert en colère" © Radio France - Sophie Allemand

J'ai cotisé toute ma vie, j'ai le droit à une retraite décente. Parce que malheureusement, il faut aussi aider les enfants au chômage. Je manifeste pour l'avenir, bien sûr" - Jean Guéret, retraité CGT, habitant de Seurre Je suis là pour soutenir tout le monde. Mais dans l'éducation c'est vrai, tout est fait pour tirer vers la rentabilité, alors que c'est un service publique ! Je veux me donner dans ce métier mais si les conditions ne sont pas réunis, se sont nos élèves qui en pâtissent. En anglais par exemple j'ai des classes de 30 élèves... Comment voulez-vous leur apprendre une langue ? - Julien , enseignant gilet jaune venu d'Auxerre

De nombreux retraités syndicalisés et gilets jaunes manifestaient ce mardi à Dijon © Radio France - Sophie Allemand

Qui était dans le cortège ? Quelques témoignages Copier

Un échange entre syndicats et gilets jaunes devait se faire à la Bourse du travail, mais les portes étaient fermées. La CGT a annoncé repousser le dialogue à ce samedi matin.