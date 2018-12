A Dijon 350 manifestants ont défilé pour réclamer l'augmentation des salaires

Journée d'action pour la défense du pouvoir d'achat ce vendredi, à l'appel de la CGT. A Dijon, d'autres syndicats se sont joints au mouvement, et 350 manifestants ont battu le pavé pour réclamer des hausses de salaires. Un cortège où l'on a vu des lycéens et quelques rares gilets jaunes.

Dijon, France

Journée d'action pour la défense du pouvoir d'achat ce vendredi, à l'appel de la CGT. A Dijon, 350 manifestants ont battu le pavé, de la Bourse du Travail jusqu'à la Préfecture. Le syndicat réclame des hausses des salaires et des pensions ainsi qu'une meilleure protection sociale. Des revendications reprises par d'autres syndicats comme la FSU, Solidaires, SUD ou encore l'UNEF qui se sont joints au cortège.

Pour Sandrine Mourey, la secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'or, "le mouvement des gilets jaunes porte des revendications justes de pouvoir d'achat et de bien vivre, des revendications que portent les organisations syndicales depuis des années. "Ce mouvement a poussé, en plus des luttes sociales menées par les organisations syndicales, le gouvernement à sortir du bois et entendre mais résultat, des mesures annoncées par Emmanuel Macron qui se révèlent une arnaque ! Car rien ne va bénéficier aux plus précaires ou aux chômeurs. Tout continue !"

Sandrine Mourey, la secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'or Copier

Devant la Préfecture à Dijon, les différents représentants syndicaux prennent la parole pour défendre le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. © Radio France - Stéphanie perenon

Des lycéens en tête de cortège

Des lycéens venus des établissements dijonnais du Castel mais aussi d'Hippolyte Fontaine ou encore de Montchapet étaient présents, pancartes en main, pour réclamer davantage de profs et de moyens, la fin de la sélection avec Parcoursup. Et comme Lucas, 18 ans, élève au lycée du Castel, venu par solidarité "je me bats pour l'avenir du plus grand nombre, je soutiens aussi les retraités , je veux me battre contre toutes les inégalité sociales."

Les manifestants réclament la hausse des salaires et des pensions. © Radio France - Stéphanie Perenon

Peu de gilets jaunes dans le cortège

Didier est justement retraité, pas de la fonction publique mais du privé. Il est venu avec son gilet jaune sur le dos car ces derniers temps, il est de toutes les manifestations pour "défendre l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. On casse tous nos régimes sociaux, on paie les gens pour travailler mais on ne veut plus de charges sociales sur le travail mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de solidarité et ça n'est pas admissible !"

Des convergences possibles mais des regrets

Malgré des revendications communes, certains militants CGT regrettent de ne pas avoir été entendus plus tôt, comme Léo, infirmier à la Chartreuse à Dijon. Il ira sans doute faire un tour place de la République samedi après-midi, "Ça fait des années qu'on fait une heure de manif et qu'on n'est pas entendus. Il aura fallu ces violences là, certes condamnables, pour que cela bouge un peu, et qu'on en arrive là, c'est quand même dommage."