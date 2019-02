Écoles Dijon: comment s'organiser les jours de grève ?

Dijon - France

Au plan national l'appel est lancé par la CGT. En Côte-d'Or le syndicat "Solidaires" se joint à cette journée d'action. Mais d'autres syndicats se mobilisent dans les domaines de la santé, de la métallurgie et des finances publiques. Pour la CGT le "Grand débat" lancé par le gouvernement il y a quelques jours est "une véritable mascarade".

Les revendications de la CGT

C'est pourquoi elle entend mobiliser autour des problèmes principaux des travailleurs, des retraités et des privés d'emploi. Les revendications portent sur "une augmentation de tous les salaires et pensions ainsi que des minima sociaux", "le Smic à 1 800 euros brut", "une hausse du point d'indice", "l'égalité salariale entre les femmes et les hommes" ou encore "le rétablissement de l'ISF", une "TVA allégée sur les produits de première nécessité".

Une affichette apposée sur la grille de l'école Montchapet de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans les écoles : service minimum ce mardi

En attendant dans les écoles de l'agglo, comme à l'école Montchapet de Dijon, les parents vont devoir s'organiser. Car bien souvent il n'y aura ni cantine, ni TAP, ni périscolaire. Sébastien pousse son vélo, juché en équilibre sur la selle, un petit garçon qu'il garde à la maison. Tous deux vont à l'école chercher la grande soeur, une fillette de 6 ans, en élémentaire. "On va s'organiser entre parents ou avec les gens du quartier" explique ce père de famille. "On va se débrouiller de toute façon on soutient le mouvement alors on s'en fiche des perturbations" approuve t'il d'un air laconique.

La solidarité des parents d'élèves

Sylvia, elle, vient chercher son petit-neveu Noah à la pause de midi. "Oui il faut s'arranger pour pouvoir venir chercher les enfants. Ce mardi je vais prendre sur mon temps de travail. Je vais demander à pouvoir sortir plus tôt et rentrer un petit peu plus tard" dit-elle dans un sourire. Véronique, deux enfants de 6 et 8 ans scolarisés à Montchapet, elle va "s'arranger avec une copine". "Je prendrais ses enfants le midi, elle prendra les miens à 16 heures". Cela risque de faire du monde à table... "il y aura 6 enfants, il va falloir faire simple, du coup ce sera coquillettes-jambon!"

L'école Montchapet de Djion © Radio France - Thomas Nougaillon

La manif Dijonnaise de la CGT et des "Solidaires" partira à 14h30 depuis la place de la place Wilson. Les Gilets jaunes -qui eux appellent à une grève générale à partir de ce mardi- devraient se joindre au cortège. Également présents : des agents du CHU -appelés à la grève par la CGT et FO-, de la Chartreuse, des salariés de la métallurgie ou encore des finances publiques (à l'appel d'une intersyndicale).

Ce mardi 5 février 2019, Sandrine Mourey, secrétaire générale du syndicat en Côte-d'Or, est l'invitée de France Bleu Bourgogne. Vous l'entendrez en direct à 8h11 sur le 98.3 ou le 103.7.