A Dijon, ce minibus peut vous aider à créer votre entreprise

"Créer votre entreprise, ca vous intéresse ? venez , on va en discuter !" Sur le parking d'une grande surface de Talant, les conseillères de la BGE interpellent gentiment les curieux et les curieuses intrigués par la présence de ce minibus sur le parking.

"BGE" est l'abréviation de "Ensemble pour Agir et Entreprendre", c'est une association qui vient en aide à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet professionnel ou se reconvertir. "Nos locaux sont basés au parc Valmy à Dijon. Bien souvent c'est Pôle Emploi qui envoie les gens vers nous, mais nous voulons aussi interpeller ceux qui ne nous connaissent pas encore" glisse Anne-Laure Fournier en charge de la communication.

Un baguette et un litre de lait sous le bras, Mouss marque un temps d'arrêt puis accepte de monter à bord de ce minibus pour en savoir plus. "Il faut fournir beaucoup de documents pour se lancer non ? et vous pouvez financer des projets ?" demande-t-il. Ce salarié en bâtiment à une petite idée en tête : lancer sa propre entreprise dans spécialisée dans l'isolation. Camille Hembise, une des conseillères le rassure et lui précise : "Pour les démarches, on peut vous accompagner de A jusqu'à Z. On ne finance aucun projet, ce n'est pas notre métier, mais on peut vous dire quelles sont les aides possibles pour vous et comment les obtenir."

On fait germer des petites graines dans la tête des gens" -Camille Hembise, conseillère

Mouss remplit un premier questionnaire pour préciser son parcours et son projet , puis prend rendez-vous pour un entretien plus détaillé au sein des locaux de la BGE. "C'est tout l'intérêt de cette première prise de contact" précise Camille Hembise. "On est là pour les aider à débroussailler leur idée, et savoir pourquoi ils veulent se lancer. On a tout type de public et tout type de projets. Le fait d'être en itinérance dans le bus, on fait germer des petites graines dans la tête des gens, et ça peut aboutir à de beaux parcours d'entrepreneurs."

A l'intérieur du minibus de la BGE © Radio France - Olivier Estran

L'association BGE couvre toute l'agglomération de Dijon, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et l'Ain. "Rien que sur Dijon, on accompagne 180 projets à l'année" sourit Anne-Laure Fournier

Pour rejoindre les conseillers de la BGE, voici leur planning cette semaine :

Fontaine d’Ouche : Mardi 24/08 de 13h30 à 17h Parking de l’Intermarché

Chenôve : Mercredi 25/08 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h Place Coluche devant la Bibliothèque (secteur Mail)

Quartier Grésilles : Jeudi 26/08 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h Rue Docteur Julie – Place du Marché

A la rentrée, ce minibus ira aussi dans certains communes rurales de la Côte-d'Or. Et on peut pousser tout au long de l'année la porte de leurs locaux à Dijon.