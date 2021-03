La Nouvelle éco: A Dijon, Congrexpo contraint d'imaginer des salons sans public

Le calendrier du parc des expositions de Dijon est en train de se remplir, mais on ne sait toujours pas si les foires et salons pourront se tenir. Congrexpo tente de s'adapter à la situation et met sur pied un salon virtuel de l'habitat.

Pour pousser la porte du palais des expos de Dijon, il faut être étudiant ou bien prétendre à rentrer dans la fonction publique. Congrexpo à Dijon tourne au ralenti: ce mois-ci le site n'accueille que des examens universitaires et un concours pour intégrer les services de la Préfecture.

Habituellement, ce vaste espace d'exposition est une vraie ruche. Il accueille 200 salons par an et fait vivre 28 personnes. Pour l'instant , aucun événement public n'est possible, mais Congrexpo affiche tout de même un programme prometteur sur son site internet.

"On a perdu 80% de son chiffre d'affaires" déplore François Contet chargé de communication de Congrexpo ."La dernière fois que nous avons pu accueillir un événement de grande ampleur, c’était en février 2020. Depuis plus rien, ou presque. Nous ne pourrons pas supporter en 2021 une année blanche comme l'an dernier."

Voici comment Congrexpo s'adapte à la situation Copier

"On inscrit des événements à notre agenda, car les exposants sont en attente et nous font confiance. Personne ne sait quand la situation sanitaire va réellement s'améliorer et quand nous pourrons reprendre une activité normale. Alors pour être sûrs de ne pas rester sans activités nous organisons le salon de l'Habitat fin mai de manière virtuelle. Depuis votre canapé, vous pourrez vous connecter sur notre plateforme internet, visiter les stands et poser des questions aux exposants. On pourra trouver de tout, de l'isolation des bâtiments à la décoration. On a tous dû aménager notre intérieur avec le télétravail, la demande est forte ! Pour ce salon virtuel, on prévoit des conférences et des démonstrations de produits comme pour un événement normal."

Difficile de prévoir une date de retour à la normale, mais Congrexpo croise les doigts pour son plus gros événement de l'année: la foire internationale de la gastronomie qui se tient fin septembre et rassemble habituellement 600 exposants et 160.000 visiteurs. On souhaite tous pouvoir déguster !