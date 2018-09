A Dijon, des emplois créés grâce aux clauses d'insertion

Par Stéphane Parry, France Bleu Bourgogne

Lancé en 2004 à Dijon, les clauses d'insertion ont permis à plus de 2500 salariés de travailler sur l'un des chantiers proposés par les entreprises partenaires. Depuis 14 ans, 645 personnes en difficultés dans le monde du travail, ont trouvé un CDI ou un CDD de plus de six mois.