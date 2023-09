À Dijon, des jeunes souffrant de troubles psychiques ont trouvé leur oasis

Le Di'GEM a fait sa rentrée ! Derrière cet acronyme se cache le "Groupe d'Entraide Mutuelle" à destination des jeunes. Depuis deux ans, l'endroit accueille à Dijon les personnes de 18 à 30 ans qui souffrent de troubles psychiques. Le but c'est de permettre à cette partie de la population, parfois mise de côté par la société, de se retrouver pour un moment de convivialité. Le Di'GEM est gérée par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par deux référentes. Pour 30 euros par an, les 17 adhérents viennent discuter, créer du lien et participer à diverses activités. Le tout pour une heure, une matinée ou une journée, peu importe. Un endroit ressource qui a permis à nombre d'entre de se construire une seconde famille.

Un lieu sécurisant

Au 55 de la rue Mirande à Dijon, on pousse la porte de ce qu'on pourrait appeler la "maison du bonheur". Romane, 25 ans, vient presque tous les jours depuis quelques mois. Avant, elle passait une grande partie de son temps seule chez elle. "Ça donne un but dans la journée, de se lever et de savoir qu'on a un endroit où aller voir des gens, raconte la jeune femme. Ici, on a une entraide, un soutien, et puis je suis moins seule dans ma vie. Concrètement, ça m'a vraiment aidée."

Les jeunes se retrouvent pour tisser du lien, manger un morceau, ou faire quelques activités. © Radio France - Dimitri Morgado

Cette aide est aussi apportée par Ginette Cirasola, l'animatrice du Di'GEM. "Il faut savoir quand même que les GEM ne pratiquent pas de soins. Le soin, c'est à l'extérieur, explique-t-elle. Il y a des jeunes qui sont ici, on ne sait pas quelle pathologie ils ont et ça ne nous regarde pas sur le principe." Alors oui, même si ce ne sont pas des traitements médicaux, cette présence complète le parcours de soins des jeunes, voire leur permet de s'y remettre, comme pour Marine, 27 ans. "Pour ma part, j'étais éloignée du soin et dans le déni des éventuels problèmes, je n'y pensais même pas, honnêtement, j'étais à des années-lumière de tout ça", livre la jeune pensionnaire et présidente de l'association du Di'GEM. Ce petit cocon permet à ces jeunes de se sentir enfin libres d'être qui ils sont, et peut-être même d'ailleurs de l'être pour la première fois de leur vie.

Retrouver du sens à sa vie

Ce cocon a parfois sauver des jeunes. C'est en tout cas la sensation que l'on peut avoir quand on discute avec Jérôme. À 32 ans, il dépasse un peu la limite d'âge pour le Di'GEM, mais il peut y venir encore pour quelques mois. Il habite dans la vallée de l'Ouche, à 40 kilomètres de Dijon, un endroit où il se sent isolé. "Au Di'GEM, j'ai fait des rencontres que je croyais que je ne pouvais pas faire, par exemple avoir des amis et faire confiance, raconte-t-il. Parce que moi, malheureusement, je suis un peu naïf et je fais confiance à tout le monde, que ce soit des gens malhonnêtes ou pas. Je me suis demandé si je rencontrerais quelqu'un de bien un jour. Et bien, ça s'est fait à l'association." Jérôme considère que c'est ce lieu qui lui a permis de sortir de sa dépression. "Ici, on oublie les problèmes qu'on a dans la vie", résume-t-il.

Jérôme, 32 ans, fait partie des anciens du Di'GEM qu'il a intégré dans les débuts. © Radio France - Dimitri Morgado

Se retrouver entre pairs

Il existe déjà quatre autres GEM en Côte-d'Or, à Dijon, Chenôve, Montbard et Beaune, ainsi que deux antennes à Genlis et Seurre. Mais il y avait une nécessité d'avoir cette antenne réservée aux jeunes explique Elodie Simonnet, la coordinatrice du Di'GEM. "On sent qu'il y a un besoin au niveau des jeunes d'avoir un lieu comme ça, où ils peuvent retrouver du lien, une confiance dans la socialisation avec d'autres personnes, détaille la professionnelle. Quand on regarde aujourd'hui, ce n'est pas simple de se faire des amis, de faire des rencontres saines, bienveillantes. C'est vrai qu'il y a cette dynamique qui existe au Di'GEM."

Informations pratiques

Les locaux sont situés dans la résidence « Mirande » au 55 de la rue de Mirande à Dijon. Pour en savoir plus ou se rapprocher de la structure, vous pouvez contacter le Di'GEM au 06 07 00 57 12 ou par mail à gemjeunes@vyv3.fr.