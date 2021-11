A Dijon, "Éthicofil" remet une trentaine de personnes sur le chemin de l'emploi chaque année

A l'occasion des 6es "journées de l'économie autrement" ce vendredi et ce samedi et du mois de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), coup de projecteur dans notre Nouvelle Éco sur "Éthicofil". C'est un chantier d'insertion porté par une association basée aux Grésilles qui embauche chaque année une trentaine de personnes éloignées de l'emploi en "CDDi". Des "contrats à durée déterminée en insertion" de 4, 8 ou 12 mois.

A l'issue de leur passage dans ce centre d'appel éthique 75% destinée à les remettre sur les rails, ces personnes en difficultés, retrouveraient pour un tiers d'entre elles un CDD, pour un autre tiers un CDI et pour un dernier tiers une formation qualifiante. Avec parfois quelques belles réussites comme l'explique Arnaud Grognet, directeur d'Ethicofil.

Un exemple de réussite

"Il y a par exemple cette personne qui venait chez nous en CDDi sur un poste de téléconseiller pour tenter de favoriser son retour à l'emploi. Sa perspective dans la vie était au mieux de devenir secrétaire médical. Je connaissais ses compétences, on lui a redonné confiance et à l'issue de son passage à Éthicofil cette personne est repartie sur une formation qualifiante de modélisation 3D dans le bâtiment." Arnaud Grognet s'en félicite : "Cela montre bien que quand on réunit les conditions pour que les gens puissent -en quelque sorte- accoucher d'eux-mêmes cela peut déboucher sur de beaux projets".

L'embellie après de grosses difficultés

Comme tous les chantiers d'insertion Éthicofil fonctionne avec 70% de subventions publiques (Conseil départemental, aides de l'Etat notamment) et 30% d'argent privé. L'an passé, l'une de ces sources de financement a tardé à venir mettant en cause la pérennité de l'association et de ce chantier d'insertion. La structure a même était placée en redressement judiciare. Mais ça va bien mieux aujourd'hui ! Et Éthicofil envisage même de remettre une 60aine de personnes sur le chemin de l'emploi en 2022.