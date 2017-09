A Dijon, l'achat groupé a la côte pour faire baisser vos factures d'énergie

L'UFC Que choisir a lancé sa nouvelle campagne d'achat groupé pour réduire les factures d'énergie. L'an passé à Dijon, Wikipower s'était aussi lancé sur le créneau et aujourd'hui c'est un supermarché, Casino qui propose à ses clients une offre moins chère. L'achat groupé, tout le monde s'y met.

Et si vous changiez de fournisseur d'électricité et de gaz? C'est ce que vous propose l'UFC Que choisir avec sa nouvelle campagne d'achat groupé, "Énergie moins chère ensemble". Cela permet aux participants, le plus nombreux possible, de réaliser des économies sur leurs factures.

D'autres acteurs sur le marché de l’achat groupé

Mais l'association de consommateurs n'est pas la seule à le proposer, récemment une enseigne de supermarché s'est lancée à son tour sur ce créneau. Casino pour ne pas la nommer a adressé à ses meilleurs clients, une offre pour rejoindre Greenyellow, un fournisseur d'électricité 100% vert et 10% moins cher promet le courrier.

Et l'an passé c'est la société belge Wikipower qui était venue proposer ses services aux Dijonnais pour les aider à changer d'opérateur .

Moyen de pression

L'achat groupé a la côte et pour cause, c'est aujourd'hui un vrai moyen de pression sur les fournisseurs d'énergie. Une mise en concurrence, pour obtenir d'eux les meilleurs prix et conditions d'achat. Un sujet qui intéressait depuis longtemps Pauline. A 43 ans, cette dijonnaise a sauté le pas l'an passé et ne le regrette pas depuis. "C'est très rapide, il suffit de communiquer ses coordonnées et sa consommation annuelle, ensuite j'ai reçu l'offre du fournisseur et le calcul de mes économies d'énergie, soit 180 euros par an d'économies. Pour un foyer c'est loin d'être négligeable!"

Et c'est avec Wikipower que ça s'est fait dans son cas. Cette société belge s'est installée l'an passée dans la cité des Ducs avec l'ambition de réunir 4000 ménages. Étienne Jallet son gérant en France, "sur l'activité à Dijon on a eu 650 ménages, c'est en-dessous de l'objectif initial mais depuis on a réalisé d'autres actions comme à Chambéry où on a réuni plus de 200 participants avec des économies de plus de 17% sur les factures d'énergie."

Etienne Jallet, le gérant en France de Wikipower et basé à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Quatrième campagne de l'UFC Que Choisir

Pour l'UFC Que choisir c'est déjà la quatrième campagne. L'association de consommateurs espère dépasser les 270.000 inscriptions réalisées l'an passé car c'est bien l'objectif de l'achat groupé, être le plus nombreux possible pour bénéficier des meilleures propositions mais avec des garanties précise Pierre Guille son président en Côte-d'Or. "Dans le cahier des charges, il est prévu qu'en cas de différent, c'est l'association au niveau national qui règle les problèmes et en local c'est nous qui intervenons auprès du fournisseur ".

L'inscription ne vaut pas engagement - Pierre Guille, président de l'UFC Que Choisir en Côte-d'Or

En 2016, quelques 150.000 consommateurs ont finalement souscrit un contrat avec l'opérateur lauréat, bénéficiant ainsi d'une économie de 17% sur le prix du gaz et de 17 % sur le prix de l'électricité (hors abonnement).

Les inscriptions pour l'opération "Énergie moins chère ensemble" sont ouvertes jusqu'au 25 septembre.