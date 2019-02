A Dijon, la Direction régionale des finances publiques dresse un bilan positif du passage au prélèvement à la source

Le passage au prélèvement de l'impôt à la source s'est bien passé, c'est le bilan dressé par la Direction des finances publiques de Côte-d'Or. En dépit des craintes, il n'y pas eu de bug, tout au plus un pic d'activité les 2 et 3 janvier. Les syndicats dénoncent une surcharge de travail.

Dijon, France

"La fusée a été lancée, elle est sur orbite." Derrière ses notes et ses tableaux, Etienne Lepage, le directeur du pôle gestion fiscale à la direction régionale des finances publiques n'hésite pas à reprendre la maxime de Gérald Darmanin, son ministre de l'Action et des Comptes publics. En ce début d'année, si certains annonçaient le pire, les services fiscaux n'ont pas enregistré d'anomalie importante dans la mise en place du prélèvement à la source (PAS). "Nous n'avons pas eu de remontée du côté des entreprises pour nous signaler des dysfonctionnements importants," ajoute le directeur. "Tout au plus, nous avons eu un pic d'activité les 2 et 3 janvier ainsi que le 15 janvier lors du versement de l'acompte de crédit d'impôt."

Cinq mille usagers au centre des finances publiques

Du côté des syndicats, on a une autre vision de la mise en place du prélèvement à la source : "on a une surcharge de travail pour les agents affectés aux guichets," affirme Pascal Lhomond, co-secrétaire de la CGT finances publiques en Côte-d'Or. Les syndicats (CGT et CFDT) dénoncent le manque de moyens et la baisse des effectifs : "2130 postes vont être supprimés en 2019 sur toute la France, dont _36 en Côte-d'Or_," ajoute le syndicaliste. " Les organisations syndicales appellent les agents à se mettre en grève ce mardi 5 février.

Pascal Lhomond, de la CGT finances publiques de Côte-d'Or : " l'accueil physique des contribuables nécessite plus de personnes"

Sur le nombre d'usagers reçus au centre des finances publiques de Dijon, la direction annonce le chiffre de 5160 personnes, "ce qui est plus qu'un mois de janvier normal, mais beaucoup moins qu'un mois d'avril au moment de la campagne de déclaration des revenus," affirme Etienne Lepage. Le directeur du pôle gestion fiscale à la direction régionale des finances publiques reconnaît cependant une saturation de la plate forme national d'appels (0 809 401 401) avec pas moins d'un million et demi d'appels sur le mois de janvier, "mais avec un taux de réponse téléphonique de 80 %", note le directeur qui rappelle que les usagers dont la situation a changé en 2018 peuvent toujours se connecter sur le site impots.gouv.fr ou s'adresser aux guichets du centre des finances publiques pour modifier leur taux de prélèvement.

Le prélèvement de l'impôt sur le revenu en quelques chiffres en Côte-d'Or :

137 771 foyers fiscaux imposables (46,76 % des foyers fiscaux)

61,45 % des foyers imposables sont mensualités

94 % des usagers ont conservé le taux de prélèvement calculé par l'administration

42 millions d'euros ont été versés aux contribuables pour avance de crédits d'impôts

